Benfica empata com Bayern Munique na Liga dos Campeões feminina

O Benfica arrancou a sua participação na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino com um empate (0-0) frente ao Bayern Munique. Num duelo realizado no Benfica Campus, no Seixal, a equipa de Filipa Patão bateu, assim, o pé a uma equipa que chegou às meias-finais na última edição da competição e que está em 4.º lugar no ranking da UEFA.

Após ter feito história eliminando o Twente e tornando-se na equipa portuguesa que chegou mais longe no principal torneio de futebol feminino a nível de clubes na Europa, o Benfica encontra-se no grupo D desta fase da prova (que esta temporada estreia este formato), na qual estão 16 conjuntos.

Gualter Fatia - UEFA/Getty

No Seixal, o favoritismo estava do lado do Bayern, que somava cinco vitórias em cinco partidas esta época, com 27 golos marcados e nenhum sofrido. No entanto, o Benfica, mesmo atacando menos que as alemães, conseguiu defender bem e conquistar um ponto que entra para a história do futebol feminino nacional.

No outro duelo do grupo, o Lyon, recordista de vitórias na competição, com sete triunfos, bateu, fora, as suecas do Häcken por 3-0. Na próxima jornada da Liga dos Campeões, o Benfica visitará o reduto do Lyon, em novo embate de exigência máxima.