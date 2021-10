Uma seleção às direitas

O mapa do tesouro estava traçado, machucado e tudo, tal era a apressada e convicta vontade. Em quatro minutos, dois ataques venenosos pela direita colocaram Portugal a vencer por 2-0, com um golo na própria baliza de Yanitsa Ivanova e outro de Jéssica Silva, que chegou aos 10 golos pela seleção. Diana Silva, a referência na frente, esteve soberba nas duas ações: primeiro, rodou como uma pivô, mais longe das centrais, e descobriu a inesgotável e cheia de qualidade Ana Borges no corredor; depois, lançada desta vez por Borges, galgou uns bons metros e sacou um cruzamento na dose certa.

Os dois golos, quando a respiração e a calentura dos músculos das pernas ainda não tinham atingido o ponto ideal, abriram a porta à serenidade e fechou outra ao eventual autocarro que estaria por estacionar perto da área da Bulgária, uma equipa frágil que demonstrou vários problemas, não só na organização defensiva, como no que toca a pedalada e reação. Foi raro criarem perigo - Inês Pereira teve uma tarde tranquila -, talvez uma vez na segunda parte, depois de uma arrancada de Yuliana Aleksandrova, superando a certinha Alícia Correia (soltou-se mais nos segundos 45'), que culminou num remate inofensivo de Teya Penkova. As portuguesas estavam bem guardadas lá atrás, com Diana Gomes e Carole Costa a assinarem uma bela exibição, que seria até acariciada com um golo para cada uma.

Este Portugal de Francisco Neto tinha seguramente a lição bem estudada (ou a concentração de qualidade das jogadoras falou mais alto), pois aquele corredor esquerdo búlgaro foi completamente massacrado. As combinações e a presença por ali da lateral Catarina Amado, Ana Borges (e depois Jéssica Silva), Andreia Faria e Diana Silva destruíram a organização defensiva da equipa da casa. É que a linha de 5, que com o tempo se foi diluindo e que seria recuperada após intervalo, era completamente desfeita quando a ala pressionava Amado e depois a central do lado esquerdo mordia (sem dentes) Ana Borges, que jogava a ponta direita.

Ou seja, somando isso à distância entre as jogadores, eram arrastadas e retiradas da equação defesas búlgaras com demasiada facilidade. O buraco era grandioso. E, com mais ou menos espaço, foi muitas vezes explorado pelas folgadas futebolistas portuguesas, sobretudo pela talentosa e libertária Jéssica Silva, que gosta de viver do risco, do drible e que obedece à ousadia. A futebolista do Kansas City chegou a fazer uma jogada em que deu duas cuecas, é assim porventura que vai recuperando o orgulho e a confiança depois de uma lesão grave no tendão de Aquiles.

E o resultado, sem surpresa, foi engordando. Diana Silva, que foi mais uma futebolista de toque do que ataque à profundidade (ofereceu ambas as vias, na verdade), marcou aos 57’, depois de aparentar ser supersónica ao lado de senhoras como Nikoleta Boycheva, Nora Dimitrova e Razhgeva, que nesta altura já jogava pela esquerda, ao contrário do que aconteceu durante a primeira parte.

Portugal ia jogando num 4-3-3 claro, muito mais do que com a Sérvia, onde se viu em Kika uma espécie de falso 9 que baixava e fazia o que as craques fazem com a bola: resolver problemas e associar-se com as colegas. Dolores, que parece aquelas senhoras calmas das aldeias que sabem tudo, tudo, ia controlando o jogo e definindo caminhos e calmarias. A capitã jogou atrás de Andreia Jacinto, uma centrocampista fiável e fina que deve ter pesadelos quando perde bolas, e Andreia Faria, que ia sendo mais brava na pressão e que apostava tanto no passe como no transporte de bola, olhando mais para a frente.

Numa fase em que já haviam entrado Francisca Nazareth, Tatiana Pinto, Suzane Pires e Carolina Mendes, Portugal chegou ao 4-0. Tal como acontecera com Israel, Pires bateu a bola parada (são todas dela) e Diana Gomes, com a coxa ou joelho, encostou para a baliza deserta. A guarda-redes Shahanska tinha ficado tão bem na fotografia uns segundos antes, mas desta vez deixou a bola passar-lhe por cima. Já com Fátima Pinto em campo, dando à arquiteta do jogo Dolores Silva descanso, Carole Costa marcou de penálti, sofrido por Kika.

O jogo, ainda mais depois da expulsão de Dimitrova (mais uma pancada em Jéssica Silva, que se fartou de sofrer neste capítulo), foi ficando mais fácil, mas as decisões das portuguesas, muitas vezes, iam no sentido oposto. A qualidade com bola da seleção é assinalável, há agora a responsabilidade de jogar e assumir os jogos, mais do que no passado, e é por isso que podemos sonhar com a presença no Mundial 2023.

Depois de um empate diante da Turquia na jornada inaugural do Grupo H, Portugal soma agora três vitórias consecutivas (Israel, Sérvia e Bulgária), o que lhe garante 10 pontos em 12 possíveis. À frente, está a poderosa Alemanha, que esta tarde goleou a seleção israelita por 7-0. A próxima jornada dupla da seleção está agendada para 25 e 30 de novembro, contra Israel e Alemanha.