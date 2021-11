Aqui estão as 8 equipas apuradas para a fase decisiva da 1ª divisão de futebol feminino

Este domingo de manhã terminou a primeira fase da 1ª Divisão de futebol feminino e ficou a conhecer-se as oito equipas que passam agora à segunda etapa desta competição, na qual serão conhecidas as campeãs nacionais.

Benfica, Sporting, Sp. Braga, Famalicão, Länk Vilaverdense, Torreense, Marítimo e Clube de Albergaria são os clubes classificados para a fase de apuramento de campeão, que arranca a 5 de dezembro

Esta segunda fase é disputada pelos quatro primeiros classificados das séries Norte e Sul. As restantes equipas vão disputar a manutenção no principal escalão do futebol feminino.

Este domingo, na frente da Zona Sul, nada mudou na frente da liga: o Benfica ganhou no Estoril e segurou a liderança. Em Alcochete, o Sporting goleou o Amora, uma equipa que entrou para esta última jornada na terceira posição, mas que, graças aos resultados de Torreense e Marítimo, ficou pelo caminho. Nesta série ficam assim apurados Benfica, Sporting, Torreense e Marítimo.

Na Zona Norte, Sp. Braga, Famalicão e Länk Vilaverdense já haviam garantido a passagem à fase seguinte. A dúvida estava em quem ocuparia a quarta posição. Foi o Clube de Albergaria, que este domingo empatou com o Valadares Gaia (0-0), uma equipa que estava somente a um ponto e que ameaçava a vaga para a fase seguinte.

Os resultados da última jornada da 1ª fase da Liga BPI

Zona Norte

Valadares Gaia 0-0 Clube de Albergaria

Varzim 0-4 Condeixa

Länk Vilaverdense 0-2 SC Braga

Gil Vicente 0-6 FC Famalicão

Zona Sul

Torreense 4-0 Atlético CP

Estoril Praia 1-5 Benfica

Atl. Ouriense 0-2 Marítimo

Sporting 8-0 Amora FC