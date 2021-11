Hannah Hampton não consegue encher um copo de água, mas vingou como guarda-redes: “Sempre quis praticar desporto, por isso continuei”

A posição de guarda-redes não estava nos primeiros planos de Hannah Hampton. A jogadora britânica deu os primeiros passos no futebol como avançada e foi por acaso que chegou às redes da sua própria baliza. Tinha 12 anos quando uma colega de equipa se lesionou no aquecimento e deixou a equipa sem guarda-redes. Hampton não pensou duas vezes e para ajudar a equipa voluntariou-se para ocupar o lugar.

“Devo ter feito alguma coisa bem”, disse a jogadora ao website Birmingham Live, sendo que logo em seguida foi chamada para a equipa de sub-15 de Inglaterra e nunca mais deixou a posição.

Mas antes de tudo isto, a jogadora ouviu dos médicos que nem no ataque, nem na defesa poderia jogar. Hannah Hampton não poderia, na verdade, praticar qualquer modalidade.

“Foi-me dito por um médico que nunca seria capaz de praticar qualquer desporto, não seria capaz de fazer certos trabalhos, não seria piloto, não seria cirurgiã, mas sempre quis praticar desporto, por isso continuei”, disse a jogadora à Sky Sports.

É que Hampton tem um problema de visão que faz com que não tenha perceção de distâncias. E isso torna o facto de ter conseguido vingar como guarda-redes ainda mais surpreendente.

“Sim, não consigo julgar qualquer distância”, continuou a jogadora de 21 anos. “Não percebo como sou guarda-redes, não compreendo. Todos me têm perguntado isso". E dá um exemplo que mostra bem a limitação que tem: "Quando tento deitar água num copo, falho completamente, a menos que seja eu a segurar no copo”.

Hoje em dia representa o Aston Villa, sendo que esta época, e até agora, é uma de apenas quatro jogadoras que estiveram em campo durante todos os minutos jogados pela equipa. E considera importante falar sobre este assunto para que outras pessoas possam ser encorajadas a tentar mesmo quando recebem um diagnóstico menos positivo ou são desencorajadas por outras pessoas.

“Essa é uma das razões pelas quais eu queria falar [sobre a sua condição]. Muitas pessoas diziam ‘não, não o faças’ porque não se sabe como pode afetar em termos de chamadas a clubes ou seleção”, confessou. “Os meus pais foram informados pelos médicos que eu nunca seria capaz de praticar desporto porque não seria capaz de julgar qualquer bola que viesse na minha direção, por isso seria perigoso, mas eu sempre quis fazê-lo. Temos de tentar fazer o que queremos fazer na vida e não deixar que as pessoas nos digam o que devemos fazer”.

Lynne Cameron - The FA

A verdade é que não tem afetado de forma alguma. O percurso de Hampton tem sido positivo e a jogadora é vista como uma das caras de uma nova geração de guarda-redes inglesas com muito talento. Enquanto avançada jogou no Villarreal, durante o tempo em que a família emigrou para Espanha. A transição para guarda-redes surgiu no Stoke City. A nível profissional, começou no Birmingham em 2016, clube onde esteve até 2021, quando se mudou para o Aston Villa.

Por cumprir está ainda o sonho de jogar à equipa principal do seu país - já foi chamada, mas não chegou a fazer a estreia.

“Quando estava em Espanha a jogar pelo Villarreal, sentava-me na cama à noite e dizia [aos meus pais]: 'Acham que um dia vou jogar pela equipa feminina de Inglaterra?’. Obviamente que agora estou a aproximar-me dessa oportunidade, por isso lembramo-nos sempre disso e é ótimo ver onde cheguei”, disse a jogadora à Sky Sports.

Hampton mostra-se agora positiva em relação à chamada à seleção, mas pelo caminho ficou já uma desilusão, quando soube que não faria parte do grupo de jogadoras que iria representar a Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O impacto foi ainda maior para a guarda-redes que soube da notícia já no balneário do Birmingham, apenas 90 minutos antes de ter de entrar em campo.

“Quando não estás na equipa [inglesa], tens de viver com isso, manter a cabeça baixa e concentrar-te nas tuas próximas performances e foi nisso que me concentrei. Penso que no início da época me saí bem e agora só tenho de manter essa consistência”, afirmou, realçando que neste momento só quer alcançar mais e mais sucesso.