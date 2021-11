Treinador Rory Dames acusado de comportamento abusivo por jogadoras da liga norte-americana - é já o quinto caso esta época

O encontro que colocou frente a frente o Chicago Red Stars e o Washington Spirit, da liga de futebol feminino norte-americana (NWSL), já iria ser importante pelo facto de estar em jogo a decisão do título. Mas foi mais do que isso. É que após a derrota da equipa de Chicago, o treinador Rory Dames anunciou a sua demissão, que justificou com a necessidade de recentrar a atenção na família e em empreendimentos futuros.

O anúncio foi feito através de um comunicado e apanhou todos de surpresa. Até que, algumas horas depois, uma reportagem do ‘Washington Post’ expôs a versão de diversas fontes que denunciaram o comportamento abusivo de Dames. Entre elas estão as jogadoras Christen Press, Jen Hoy, Samantha Johnson e diversas fontes anónimas que testemunharam o comportamento do treinador, que acusam de ter controlado, repreendido e humilhado as jogadoras, quebrando os limites da relação treinador-jogadora.

Press foi a jogadora que deu o primeiro sinal de alerta em relação a Dames. Em 2014, durante uma reunião com Sunil Gulati, o então presidente da federação de futebol dos Estados Unidos, Press expôs a situação, mas foi-lhe dito que continuasse a jogar, caso contrário o seu lugar na equipa nacional estaria em risco. E assim foi até 2018.

“Acho que Rory abusa emocionalmente das jogadoras. Ele não tem uma distância segura entre ele próprio e as suas jogadoras. Ele usa o seu poder e estatuto como treinador para manipular as jogadoras e aproximar-se delas”, lê-se na queixa formal que a jogadora enviou à federação em 2018 e que originou uma investigação.

Ainda assim, nada foi feito e em 2021 o treinador iniciou a sua 10.ª temporada ao serviço do clube de Chicago, que conseguiu chegar de novo aos play-offs. Mas o que fica é mais do que um currículo desportivo, é uma longa lista de acusações por parte das jogadoras que integraram a equipa.

Icon Sportswire

Na reportagem são detalhados diversos abusos, como ataques verbais, contactos fora das horas de trabalho ou a exigência de que as jogadoras passassem tempo com o treinador fora do ambiente profissional. Além disso, Dames é acusado de fazer piadas relacionadas com a etnia ou religião das jogadoras, fazer comentários sobre a sua aparência ou até mesmo de as punir tirando-lhes o tempo que tinham para estar com as suas famílias.

Numa das situações em específico, as entrevistadas recordam o momento em que Dames considerou que uma das jogadoras teria que comunicar melhor em campo e por isso perguntou-lhe, gritando, que tipo de mãe seria se nem conseguia falar no campo. A jogadora ficou em lágrimas. Para as colegas não se trata do facto de Dames gritar, mas sim de como o faz: publicamente e pegando em assuntos pessoais.

"Algo acontece [a Dames] quando ele vem trabalhar, porque é uma pessoa completamente diferente, e não tem de ser assim", afirmou Samantha Johnson, antiga jogadora do Chicago Red Stars que testemunhou o incidente. "É extremamente desmoralizante e definitivamente abusivo verbalmente. Será o abuso verbal contra as regras? Não sei, mas sei que não me sentia à vontade com ele a desafiar a minha colega de equipa daquela maneira".

“Foi muito sexista”, considerou outra antiga jogadora que assistiu ao incidente. “Nunca diria isso a um jogador homem”.

Rory Dames é o quinto treinador da NWSL acusado de má conduta ao longo desta época. As jogadoras começaram a quebrar o silêncio depois de Kaiya McCullough, antiga jogadora do Washington Spirit, ter revelado o comportamento abusivo de Richie Burke.

Paul Riley foi despedido do comando técnico do North Carolina Courage após ser confrontado com alegações de coerção sexual enquanto treinador do Portland Thorns, Richie Burke acabou por ser banido pela NWSL, Christy Holly foi despedido do Racing Louisville por “justa causa”, sendo que o clube não avançou mais detalhes, e Farid Benstiti, que treinava o OL Reign, foi despedido após ser acusado de fazer comentários inapropriados.