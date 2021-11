61 anos depois, a Bola de Ouro vai para Espanha: Alexia Putellas é a melhor jogadora do mundo em 2021

Para culminar um 2021 de glória para o futebol feminino do Barcelona, Alexia Putellas é a vencedora da Bola de Ouro. A canhota, dona de uma qualidade técnica superior, junta esta distinção à de jogadora do ano da UEFA, selando meses fantásticos nos planos individual e coletivo.

Desde 1960 que Espanha não tinha uma Bola de Ouro, seja no masculino ou feminino. Há 61 anos, Luis Suárez levou para casa o prémio atribuído pela "France Football" e, agora, Putellas torna-se na terceira mulher a conquistar o galardão. A espanhola sucede a Ada Hegerberg, que ganhou em 2018, e Megan Rapinoe, vencedora em 2019. Em 2020, o prémio não foi atribuído devido à pandemia.

Alexia Putellas foi fundamental para os muitos títulos que o Barcelona ergueu ao lado dos últimos meses. As catalães venceram a Liga espanhola, a Taça e a Champions e Putellas, em 2020/21, marcou 26 golos e fez 14 assistências. Na presente temporada, soma já 13 tentos e 11 assistências.

No segundo lugar, ficou outra culé, Jennifer Hermoso, e em terceiro Sam Kerr, do Chelsea.

Fran Santiago - UEFA/Getty

Pedri é o melhor sub-21, Lewandowski o melhor avançado

Nos restantes prémios da noite de Paris, Pedri levou para casa o troféu Kopa, o qual premeia o melhor jogador sub-21. O médio do Barcelona sucede a De Ligt e Mbappé, vencedores nas duas únicas edições anteriores do troféu. Em segundo ficou Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, e em terceiro Musiala, do Bayern. O quarto lugar foi para Nuno Mendes, português do PSG.

O melhor guarda-redes foi Gianluigi Donnarumma. O guardião do PSG viu premiado um ano que teve como ponto alto o triunfo no Europeu, no qual foi decisivo para o triunfo de Itália. Mendy, do Chelsea, e Oblak, do Atlético de Madrid, foram, respetivamente, segundo e terceiro classificado.

Nos dois troféus novos que foram criados nesta edição, Robert Lewandowski foi considerado o avançado do ano e o Chelsea a equipa do ano.