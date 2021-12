“Momento histórico, uma grande aprendizagem. É aqui que queremos estar”: Benfica termina primeira participação na Champions feminina

A equipa de futebol feminino do Benfica terminou na quarta-feira a primeira participação na Liga dos Campeões. O clube da Luz terminou atrás dos tubarões Lyon e Bayern Munique, mas os protagonistas falam em lições importantes.

No derradeiro jogo do Grupo D, as lisboetas perderam em Munique por 4-0, mas o foco de Cloé Lacasse, a primeira futebolista da história do Benfica a marcar um golo nesta competição, era outro.

“Foi um momento histórico para nós, chegarmos à fase de grupos da Liga dos Campeões. Tivemos seis jogos muito duros, conseguimos quatro pontos, dois golos, foi uma grande aprendizagem para a nossa equipa. É a primeira vez que defrontamos este tipo de adversários, é aqui que queremos estar no próximo ano e conseguir ainda melhor na próxima época”, prometeu.

DeFodi Images

As dores de crescimento, já se sabe, às vezes são implacáveis. Em seis jogos, a equipa treinada por Filipa Patão conseguiu apenas quatro pontos em 18 possíveis, sofrendo 16 golos. Mas, além do prometedor empate com o Bayern na jornada inaugural, houve um momento importante para as carreiras destas jogadoras: a vitória contra o BK Hacken, na Suécia, depois de um golo tardio de Catarina Amado (2-1). Cloé fizera o primeiro nesse jogo. São golos que ficam para a história europeia do clube que agora está a dar os primeiros passos nestas andanças.

Nos arquivos para encher de pó e de momentos melhores fica também, para lá dos pontos e dos dois golos, o primeiro 11 benfiquista neste torneio: Lelê, Catarina Amado, Ana Seiça, Carole Costa, Lúcia Alves, Ana Vitória, Andreia Faria, Pauleta, Nycole Raysla, Cloé Lacasse e Francisca Nazareth.

“Estamos mais próximos do topo”

Voltemos ao jogo com o Bayern Munique, a despedida da epopeia europeia desta temporada. "Foi um jogo em que tentámos deixar a nação benfiquista orgulhosa, tentámos ao máximo trazer a nossa identidade para o campo”, explicou no final André Vale, adjunto de Filipa Patão.

E acrescentou: “A verdade é que entrámos bem no jogo, conseguimos ter a bola, criar, chegar a zonas de finalização e ter oportunidades de golo que não conseguimos concretizar. Depois do primeiro golo, caímos psicologicamente e o Bayern veio para cima e dilatou a vantagem. Foi uma aprendizagem. Estamos mais próximos do topo. Conseguimos muitos bons momentos, desfrutámos e aprendemos nesta Liga dos Campeões."

Daniel Kopatsch

Disputa-se atualmente a fase de campeão da 1ª Divisão de futebol feminino, com o Sporting e Torreense a liderarem, depois de duas vitórias em dois jogos. O Benfica, com menos um jogo, soma três pontos, tal como o SC. Braga.

Na próxima jornada, agendada para 9 de janeiro, as lisboetas vão jogar no campo do Torreense, enquanto o Sporting vai receber o Famalicão. Nos restantes jogos da jornada 3, o Clube de Albergaria recebe o Sp. Braga e o Länk Vilaverdense desloca-se ao Funchal, para defrontar o Marítimo.