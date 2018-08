Iniesta vai falhar um jogo? Não há problema: o FC Tokyo contratou um sósia para os seus adeptos não ficarem tristes

O cenário é o seguinte: o FC Tokyo, vice-líder do campeonato japonês, vê pela primeira vez em três anos o seu estádio esgotado. O culpado chama-se Andrés Iniesta. Recentemente transferido para o Vissel Kobe, o espanhol arrasta multidões não só no seu estádio como nas casas rivais.

Acontece que depois de vender 50 mil bilhetes para a receção ao Vissel Kobe, no próximo domingo, o FC Tokyo teve uma má notícia. Aliás, uma péssima notícia: Iniesta precisou de viajar para Espanha para tratar alguns assuntos familiares e não está sequer nos convocados para o jogo.

Koji Watanabe/Getty

O que fazer numa situação destas? O que fazer para mitigar a desilusão de todos aqueles que compraram um bilhete especialmente para ver Iniesta?

Bem, ser criativo. De acordo com a ESPN, o FC Tokyo contratou o imitador Iam Noda para o papel de sósia do médio. Assim, a viagem dos adeptos não será completamente perdida: não têm o Iniesta verdadeiro, têm uma versão nipónica e com menos jeito para o futebol.

Andrés Iniesta, que está em Espanha para acompanhar a mudança da família para Kobe, deverá voltar aos relvados japoneses no dia 11, frente ao Jubilo Iwata.