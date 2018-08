O Captain, Leo Captain

O argentino Lionel Messi vai ser o capitão do FC Barcelona na época que agora começa, substituindo Iniesta, que entretanto rumou ao futebol japonês, anunciou o campeão espanhol no seu site oficial.

O 'Barça' acrescenta que Sergio Busquets e Gerard Piqué serão respetivamente segundo e terceiro capitães da formação catalã, ficando com a missão de assumir a braçadeira no impedimento do número '10'.

Desde 2015 que Messi já era segundo capitão, passando agora a deter o símbolo que já foi de outras estrelas da casa, como Puyol, Xavi e Iniesta.

Messi vai estrear-se como capitão já no domingo à noite, em Tânger contra o Sevilha, em jogo da Supertaça de Espanha.