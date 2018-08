À descoberta do Wolverhampton, uma autêntica alcateia portuguesa

E m dia de jogo, a área à volta do estádio de Molineux transforma-se. O estádio, de 1889, fica a poucos minutos do centro de Wolverhampton, uma cidade pós-industrial sem grande charme ou beleza nos arredores de Birmingham. Mas em dia de jogo a área muda. Torna-se portuguesa. Tuga. Os nomes inscritos nas costas das camisolas dos adeptos têm apelidos tão portugueses como Neves, Costa ou Cavaleiro. Bancas de venda na rua têm pins do Diogo e do Rúben. T-shirts com a imagem de Nuno. As bandeiras de Portugal estão por todo o lado, inclusive num lugar de honra no topo do Steve Bull Stand, a bancada mais antiga do estádio. Há cachecóis com as cores verde e vermelha da República Portuguesa. Os pubs servem uma cerveja a copo chamada Numero Nuno. Só falta mesmo um cheirinho de febras, fado ou sardinhas assadas para transformar este cantinho num verdadeiro “Little Portugal”.

Este enclave ibérico bem no centro da Inglaterra — numa cidade que ocupa regularmente os rankings das zonas mais carenciadas do país — começou a desenhar-se em 2015 e tem tanto de inesperado como de estranho. Nesse ano, o Presidente da China, Xi Jinping, anunciou um plano nacional de grande expansão do futebol chinês tanto a nível doméstico como internacional. Em janeiro de 2016, o agente português Jorge Mendes — como sempre, atento aos grandes mercados emergentes do futebol mundial — assinou uma parceria estratégica com a Foyo, empresa subsidiária da gigante chinesa Fosun. A cerimónia, em Xangai, contou com a presença de amigos como o treinador José Mourinho e de administradores de Benfica, Real Madrid, Mónaco e outros membros da aristocracia futebolística europeia com ligações próximas a Mendes.

