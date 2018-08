As nada meigas boas-vindas à liga francesa de Leonardo Jardim a Miguel Cardoso

De um lado Leonardo Jardim, a iniciar já a 5.ª temporada à frente do Mónaco. E do outro mais um português, Miguel Cardoso, na seu primeiro jogo na liga francesa à frente do Nantes. Antes do jogo, o antigo treinador do Rio Ave frisou que não estava “stressado”, mas a verdade é que as boas-vindas não foram meigas e no final ganhou mesmo a experiência.

Num jogo em que o Nantes, a jogar em casa, teve 62% de posse de bola e rematou 17 vezes contra os 11 tiros do rival, os monegascos venceram por 3-1, com Rony Lopes em destaque, a fazer o primeiro golo do jogo, aos 69’. Aos 80’ Jovetic aumentou a vantagem, com Radamel Falcão a fazer o 3-0 para o Mónaco.

O Nantes acabaria por reduzir já para lá dos 90’, através de Sala.