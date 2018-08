Há um novo matador em Sevilha: André Silva chega por empréstimo do AC Milan e já conheceu os cantos à casa

Já chegou (vestindo uma t-shirt com a mensagem "Greatest on Earth"), já vestiu as cores do clube, já foi ao museu e até ao estádio. André Silva é o novo jogador do Sevilha e numa cidade com muitos aficionados dos touros ele quer ser o novo matador.

Depois de uma época morna no AC Milan, o avançado português tem nova oportunidade para brilhar, agora na liga espanhola. André Silva chega por empréstimo, mas o clube andaluz assegurou uma cláusula de compra do passe do jogador no valor de 35 milhões de euros.

Para já, o entusiasmo parece grande, ao ponto do clube até já ter inventado uma hashtag para o jogador: #SILVAMOS.