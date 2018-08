Tudo empatado entre NES e Marco, no dia em que a Premier League conheceu o pé direito de Rúben Neves

Aconteceu tudo e mais alguma coisa no jogo que, por caprichos de calendário, colocou o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo e de outros cinco portugueses no onze e o Everton de Marco Silva frente a frente logo à 1.ª jornada da Premier League. E, no final, feitas as contas, o 2-2 acaba por adequar-se a um encontro emotivo, ainda que nem sempre bem jogado, que teve grandes golos e uma expulsão ainda na 1.ª parte.

Marcou cedo o Everton, aos 17’, por Richarlison, que continua a sua história de simbiose com Marco Silva. Um golo que parecia indicar que o ascendente do jogo ficaria para o lado dos visitantes, até que Jaglielka, numa entrada perigosa sobre Diogo Jota, recebeu ordem de expulsão.

Estávamos no minuto 40 e foi na sequência do livre direto que a Premier League foi apresentada ao pé direito de Rùben Neves. Com um remate colocadíssimo, para o canto mais afastado da baliza de Pickford, o médio português fez o empate e fez explodir as redes sociais com vídeos do bonito golo. Não haverá melhor cartão de visita.

Na 2.ª parte, e já depois de Jimenez desperdiçar uma oportunidade daquelas que não se devem desperdiçar, Richarlison, o homem que não marcava na Premier League desde que Marco Silva foi despedido do Watford, bisou aos 67’, com um belo remate rasteiro, colocado, cheio de intensão, fora do alcance de Rui Patrício.

Mas a jogar com 10, o Everton não conseguiu segurar a vantagem, com Jimenez a redimir-se da falha anterior aos 80’, quando respondeu de cabeça a um passe teleguiado mais uma vez pelo pé direito de Rúben Neves.