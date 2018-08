O futebol (está cada vez mais) moderno: a Liga espanhola vai ter jogos oficiais nos Estados Unidos

Há muito que as melhores equipas europeias de futebol guardam uma generosa fatia da sua pré-temporada para fazer vários jogos nos Estados Unidos, mas a globalização do jogo vai agora atingir outro nível.

O “El País” revela esta quinta-feira um acordo de 15 anos entre a La Liga e a multinacional norte-americana Relevent, acordo esse que inclui a realização de jogos oficiais da liga espanhola nos Estados Unidos. A liga espanhola seria assim a primeira liga europeia a disputar jogos fora do continente e a ideia é que o primeiro jogo aconteça já esta temporada, com Real Madrid ou Barcelona no cartel.

A Relevent, sediada em Miami, é a empresa que organiza da International Champions Cup desde 2013, levando as melhores equipas europeias aos estádios norte-americanos. Agora, quer fazer com os clubes da liga espanhola aquilo que há muito a NFL, a NBA ou MLB implementaram. Foi em 1990 que se disputou o primeiro jogo oficial da NBA fora dos Estados Unidos, um Phoenix-Utah em Tóquio. Nas últimas temporadas, Londres e a Cidade do México têm sido paragens obrigatórias da NBA, tal como da NFL.

“O objetivo desta joint venture é que a cultura do futebol cresça nos Estados Unidos e seria um grande passo para uma popularidade que já é crescente”, disse ao “El País” Stephen Ross, acionista maioritário da Relevent, bem como da equipa da NFL Miami Dolphins.

Já Javier Tebas, líder da La Liga (LFP), sublinhou que o objetivo “a curto ou médio prazo” é levar um jogo por ano da liga espanhola aos Estados Unidos: “Se a NBA e a NFL fazem jogos fora do seu país, porque não poderá fazê-lo a liga espanhola?”

O presidente da LFP assegura ainda que terá sempre em conta “os interesses dos participantes”, respeitando as vontades dos clubes. “Temos de ver que equipas poderão estar de acordo e que compensações e estratégias de comunicação se levariam a cabo. Temos mudado muita coisa nos últimos quatro anos, algumas com muita contestação, mas logo se viu que eram ideias válidas”, frisou ainda ao diário espanhol.