E eis que chega uma lista de melhores do ano em que está Ronaldo e não Messi

O avançado português Cristiano Ronaldo é um dos três candidatos finalistas ao prémio de melhor jogador do ano da UEFA, juntamente com o croata Luka Modric e o egípcio Mohamed Salah, anunciou esta segunda-feira o organismo máximo do futebol europeu.

O argentino Lionel Messi, vencedor do prémio em 2010/11 e 2014/15 e segundo em outras três ocasiões, está ausente do 'pódio', tendo ficado no quinto lugar da votação, atrás do francês Antoine Griezmann.

O vencedor do prémio, ganho por Cristiano Ronaldo em 2013/14, 2015/16 e 2016/17, será anunciado no dia 30 de agosto, durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que se realiza no Mónaco.

Cristiano Ronaldo, que trocou o Real Madrid pela Juventus, venceu a Liga dos Campeões ao serviço da equipa espanhola na época 2017/18, erguendo o troféu pela quinta vez - um recorde -, e foi o melhor marcador da competição pela sexta vez, com 15 golos.

O médio Luka Modric, que também conquistou a Liga dos Campeões ao lado de Cristiano Ronaldo, foi eleito melhor jogador do Mundial de 2018, na Rússia, onde a Croácia atingiu a final, perdendo para a França.

Ao serviço do Liverpool, o avançado Mohamed Salah foi finalista da Liga dos Campeões - abandonou o jogo aos 25 minutos, por lesão - e terminou a competição com 10 golos, mas foi sobretudo na liga inglesa que se destacou, com 32 golos em 36 jogos. No total, marcou 44 golos durante a época e ficou a três do recorde dos 'reds', de Ian Rush.

Abaixo do 'top-3', o campeão do mundo Griezmann (Atlético de Madrid) ficou em quarto, e Messi (FC Barcelona) em quinto, recolhendo 72 e 55 pontos, respetivamente. Kylian Mbappé (PSG), que também festejou o título mundial, foi com sexto, com 43 pontos, à frente do belga Kevin De Bruyne (Manchester City), com 28, e de outro francês, Raphael Varane (Real Madrid), com 23.

A fechar os 10 primeiros, ficaram o belga Eden Hazard (Chelsea), com 15, e o espanhol Sergio Ramos (Real Madrid), com 12.

A votação é feita por um júri composto por 80 treinadores, de clubes que participaram nas fases de grupos da Liga dos Campeões (32) e Liga Europa (48), e 55 jornalistas de publicações associadas à European Sports Media (ESM), representando cada um dos países membros da UEFA.

Os elementos do júri escolhem, cada um, três jogadores, atribuindo cinco pontos ao primeiro, três ao segundo e um ao terceiro. Os treinadores não podem votar em jogadores da sua equipa.