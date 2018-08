“Nas primeiras filas não admitimos mulheres, esposas ou namoradas”. É só mais um caso a envolver os ultras da Lazio

Sobre os adeptos mais acérrimos da Lazio, vulgos ultras, muito se fala e quase nunca por boas razões. Conhecidos pela sua ligação ao fascismo (Benito Mussolini era adepto do clube) e ao antissemitismo, agora chega um caso de machismo.

Antes do início do primeiro jogo da Serie A no Olímpico de Roma, frente ao Nápoles, foram distribuídos na Curva Norte, onde se juntam as claques do clube romano, folhas com uma mensagem em que os radicais alertavam que não queriam mulheres nas primeiras filas da bancada, por este ser “um lugar sagrado”, com regras próprias.

“A Curva Norte representa um lugar sagrado para nós, um ambiente com um código não escrito que há que respeitar. Nas primeiras filas da curva vive-se como se fosse uma trincheira e dentro dela não admitimos mulheres, esposas ou namoradas, que convidamos a posicionar-se a partir da fila 10. Quem escolhe o estádio como alternativa a uma escapada romântica e despreocupada a Villa Borghese, que vá para outros setores do estádio”, pode ler-se nas folhas distribuídas, assinadas pelo Direttivo Diabolik Pluto.

De acordo com o jornal “Il Messaggero”, Diabolik é a alcunha de Fabrizio Piscitelli, líder dos Irriducibili, o grupo radical mais conhecido da Lazio. Pluto será alcunha de outro ultra do grupo.

O clube reagiu através do seu diretor de comunicação, Arturo Diacolane, que frisou que a Lazio sempre esteve “contra qualquer tipo de discriminação” e que a mensagem distribuída é “uma tentativa falhada de uma minoria dos adeptos da Lazio”.

O certo é que os grupos de adeptos do emblema da capital italiana levam anos e anos de desrespeito pelos mais básicos direitos humanos, com o clube a sofrer por tabela. Ainda na última época, foram colados nas bancadas do Olímpico, que a Lazio partilha com a Roma, autocolantes com a cara de Anne Frank vestida com uma camisola do rival da cidade.

Apesar dos protestos da comunidade judaica (e não só) do país e dos pedidos para que a Lazio jogasse à porta fechada, o clube acabou apenas sancionado com uma multa de 50 mil euros, com a federação a exigir que nas jornadas seguintes fossem lidos excertos do Diário de Anne Frank nos estádios italianos.

Os ataques à Roma são constantes e os dérbis da cidade eterna pródigos em casos protagonizados pelos Irruducibili. Em 1998, os ultras da Lazio colocaram uma tarja direcionada aos adeptos e jogadores da Roma onde se podia ler “Auschwitz é a vossa pátria, os fornos as vossas casas”. Em 2001, também num dérbi romano, Jonathan Zebina, Cafú e Aldair, jogadores negros, foram constantemente assobiados e ao intervalo foi mostrado um cartaz com a mensagem “Equipa de negros, tribuna de judeus”. Aí sim, a Lazio foi obrigada a jogar à porta fechada.

Em 2013, o estádio foi encerrado pela UEFA por dois jogos depois de 300 adeptos fazerem saudações fascistas durante um encontro da Liga Europa. Um castigo que não foi novo para a Lazio, que em 2005 já tinha visto o estádio fechado pela UEFA por uma situação semelhante.