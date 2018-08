Desaparecido em combate no more: Fábio Coentrão usa redes sociais para avisar que, sim, está a treinar-se

Esta quarta-feira, o diário "AS" deixava a pergunta: onde anda Fábio Coentrão? Desaparecido das redes sociais e dos treinos do Real Madrid e sem qualquer novidade sobre o seu futuro, a imprensa do país vizinho questionava o seu paradeiro, lembrando os quatro milhões de euros limpos que ganha anualmente e os 30 milhões que os merengues pagaram ao Benfica pelos seus serviços.

Pois bem, o lateral português, que na última temporada esteve emprestado ao Sporting, acusou o toque e depois de mais de 60 dias sem dar sinais de vida nas redes sociais utilizou-as para avisar que não, não está desaparecido e que sim, está a treinar-se no centro desportivo de Valdebebas, embora afastado do plantel principal.