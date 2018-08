Pergunta: onde está Coentrão? Resposta: ninguém sabe

O texto do “AS” começa com uma busca: “Procura-se. Responde pelo nome de Fábio Alexandre da Silva Coentrão. 30 anos. 1,78 metros de altura e 70 quilos”. O contexto é simples: Coentrão, que esteve por empréstimo no Sporting na época passada, ainda não deu sinais de vida no Real Madrid, o clube com o qual tem contrato e que já está em plena competição. Diz o diário espanhol que a última vez que se avistou o jogador português foi na final da Taça de Portugal, a “20 de maio, no Estádio Nacional do Jamor”. “Já são 62 dias sem nada publicar nas redes sociais. Desaparecido”, contabilizou o “AS”, que recupera o episódio dos 62 pescadores resgatados ao largo do porto de Aveiro pelo barco de Coentrão. “Nem sequer se pronunciou sobre isso”.

O jornal cita, depois, uma fonte próxima do futebolista que garante que este anda a treinar-se acompanhado de um personal trainer, pelo que deverá estar em forma. “Nunca apareceu por Valdebedas [o centro de estágios do Real Madrid]. Tem mais um ano de contrato e ganha quatro milhões de euros limpos. Em Portugal também ninguém sabe dele. Custou 55 milhões de euros ao Real Madrid, 30 milhões pela contratação e 25 milhões em ordenados, repartidos por sete anos graças à generosa renovação de contrato que Mourinho lhe conseguiu”. Ironias à parte, claro.

O longo artigo do “AS” reflecte, também, sobre uma carreira que entrou num declínio acentuado: 18 lesões, poucos minutos no Mónaco, uma suposta recuperação física no Sporting e a escusa em representar a seleção por não se encontrar bem fisicamente.