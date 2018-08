Ronaldo (o brasileiro) vai voltar ao futebol espanhol. Como proprietário

Jogou no Barcelona, seguiu para Itália, para voltar a Espanha e ao Real Madrid, onde foi campeão em 2002/03 e 2006/07. Agora Ronaldo, o brasileiro, o fenómeno, estará de regresso ao país vizinho mas para algo completamente diferente.

De acordo com o programa “El Larguero” da rádio espanhola Cadena SER, o antigo avançado, de 41 anos, estará prestes a tornar-se acionista maioritário do Valladolid, clube que esta temporada voltou à primeira divisão do país, após quatro temporadas na 2.ª liga.

Ronaldo deverá pagar qualquer coisa como 30 milhões de euros para se tornar proprietário do clube e a oficialização do negócio estará marcadas para meados do mês de setembro, diz ainda a Cadena SER, que sublinha que boa parte do dinheiro será aplicado no abatimento da dívida do Real Valladolid.

Apesar do negócio, o ex-jogador deverá manter Carlos Suárez como presidente executivo do Valladolid.