O última dia do mercado, ao minuto: um 7 que já não é o que era

15h32: e se todas as conferências de imprensa e treinadores de futebol proporcionassem momentos como estes? Unai Emery, treinador do Arsenal, pode ainda não ter um inglês perfeito, mas já se mascara bem com o humor inglês, enquanto espera que um dos maiores clubes de Inglaterra lhe dê mais jogadores para remodelar a equipa pós-duas décadas-com-Wenger.

15h19: o Tondela informou que Miguel Cardoso vai jogar para o Dinamo de Moscovo. Feitas duas épocas e meia no clube, o extremo português, de 24 anos, vai jogar para a Rússia e terá a segunda experiência a jogar no estrangeiro: entre 2013 e 2015 esteve no Deportivo da Corunha, em Espanha.

15h16: chegou a ser uma das next big things do futebol europeu, quando o Real Madrid o contratou ao Borussia Dortmund, em 2011. Tinha 23 anos. Muitas lesões e desaventuras depois, Nuri Sahin acaba de trocar esse clube alemão por outro, o Werder Bremen, apenas por um milhão de euros.

15h10: reavivando um pouco a memória, há coisa de um ano estávamos a deixar cair o queixo por um adolescente já valer tanto dinheiro (por volta dos 150 milhões de euros), e por o milionário PSG ir tão longe para o contratar. Uma volta ao sol depois, Kylian Mbappé mostrou-nos o que faz um jovem de 19 anos, recém-tornado campeão do mundo, enquanto o mundo do futebol anda no reboliço das contratações.

15h01: Começando, pois claro, com o que concerne a Portugal. Os rumores e diz que disse ainda têm o Sporting a tentar garantir Luis Muriel , avançado do Sevilla - que estará a torcer o nariz aos leões -, após ter acertado o empréstimo de Matheus Pereira ao Nuremberga, da Bundesliga, segundo o "MaisFutebol".

Rafinha (Barcelona) e Ramires (Jiangsu Suning) continuam a ser os alvos do Benfica, enquanto o clube da Luz tenta, alegadamente, arranjar colocação para Bruno Varela . O FC Porto, pelos vistos, só estará a espreitar a hipótese de contar com Bazoer , médio holandês do Wolfsburgo, tendo já garantido o empréstimo de Jorge , do AS Monaco, um lateral esquerdo brasileiro para dar concorrência a Alex Telles. De partida estará José Sá , guardião de balizas português, rumo ao Olympiakos treinado por Pedro Martins.

15h00: Boa tarde e sejam bem-vindos ao live blog da Tribuna Expresso para acompanhar o último dia do mercado de transferências. Por aqui ficaremos até, pelo menos, às 23h59, hora limite definida pela Liga de Clubes para aceitar novas inscrições de jogadores por parte dos clubes. O que equivale a escrever que teremos um longo dia (e noite) pela frente. Venha daí.