O último dia do mercado, ao minuto: "Olá, sou eu", ou como Fábio Coentrão volta a vestir o primeiro verde e branco que vestiu

18h19: sai uma contratação para o milionário dos milionários, que tinha de dar um ar da sua graça: Juan Bernat , lateral esquerdo, chega ao Paris Saint-Germain vindo do Bayern de Munique.

18h14: é verdade que é um vídeo, resumido para mostrar apenas qualidades esporadicamente divididas em segundos, e que está no YouTube, e vale o que vale, mas chega para se ter uma ideia do tipo de jogador que é Bazoer e o que poderá oferecer ao FC Porto de Sérgio Conceição.

18h08: aí está o novo reforço do FC Porto para o meio campo. Chama-se Richiedly Bazoer , é internacional holandês (seis jogos), tem 21 anos e passou os últimos dois a jogar no Wolfsburgo, da Bundesliga.

18h04: o mercado de transferências na Alemanha está encerrado. É menos uma frente de ataque para, potencialmente, aliciar jogadores e clubes portugueses.

17h40 Estão refeitos da notícia Rio Ave-Fábio Coentrão? Sim? Ainda bem, porque há mais: Jackson Martínez (sim, esse) está de volta a Portugal para representar o... Portimonense. O colombiano de 31 anos sai do Guanghzou Evergrande (China) para o campeonato português. É o que diz o jornal “O Jogo”.

17h05: finalmente, algo para animar um dia que estava a ter um quê de enfadonho. Fábio Coentrão está de volta às origens e assinou pelo Rio Ave.

O clube anunciou o regresso do lateral esquerdo com um vídeo, publicado nas redes sociais, intitulado "Bem-vindo a casa", que termina com o internacional português, à frente do microfone, a dizer para a câmara: "Olá, sou eu, o novo reforço do Rio Ave".

Fábio Coentrão, nascido em Vila do Conde e formado no Rio Ave, saiu do clube em 2007, para o Benfica, tendo jogado ainda uma temporada na equipa, por empréstimo dos encarnados, em 2008/09.

16h32: é uma ligação em cadeia - por cada jogador que se torna mítico através de golos, troféus, fintas ou jogadas espetaculares, durante muitas épocas, sempre com o mesmo número num dado clube, esse número torna-se indissociável dele, ganhando o mesmo grau na escala de mito.

Daí ter sido algo estranho ver Cristiano Ronaldo herdar o 7 de Raúl González Blanco, em 2010 (depois de uma época a jogar com o 9), no Real Madrid, e bem mais estranho ver Mariano Díaz a ficar com esse 7, agora que o português se mudou para Turim. "Para mim o importante não é o número. É um orgulho e um desafio usar este número que tantas lendas já usaram", disse, durante a apresentação, o avançado que joga pela República Dominicana, foi formado no Real Madrid, vendido pelo Real Madrid e agora comprado pelo Real Madrid, após uma época no Lyon em que marcou 21 golos em 44 jogos.

Quality Sport Images

15h50: Entretanto, José Mourinho voltou a dar uma conferência daquelas: “Eu sou o treinador de um dos maiores clubes do mundo, mas também sou um dos maiores treinadores do mundo. Leu Hegel? Hegel diz que a verdade está no todo. Fez essa pergunta a quem acabou em segundo, terceiro, quarto ou quinto classificado? Se calhar o que vocês não querem admitir é que eu tive uma grande época no ano passado. É mais importante o que eu penso do que aquilo que vocês pensam”. O melhor é ver o vídeo.

15h40: Pepe e Ricardo Quaresma têm uma nova companhia no balneário do Besiktas. O extremo sérvio Adem Ljajic , de 26 anos, trocou os italianos do Torino pelo clube turco.

15h32: e se todas as conferências de imprensa e treinadores de futebol proporcionassem momentos como estes? Unai Emery, treinador do Arsenal, pode ainda não ter um inglês perfeito, mas já se mascara bem com o humor inglês, enquanto espera que um dos maiores clubes de Inglaterra lhe dê mais jogadores para remodelar a equipa pós-duas décadas-com-Wenger.

15h19: o Tondela informou que Miguel Cardoso vai jogar para o Dinamo de Moscovo. Feitas duas épocas e meia no clube, o extremo português, de 24 anos, vai jogar para a Rússia e terá a segunda experiência a jogar no estrangeiro: entre 2013 e 2015 esteve no Deportivo da Corunha, em Espanha.

15h16: chegou a ser uma das next big things do futebol europeu, quando o Real Madrid o contratou ao Borussia Dortmund, em 2011. Tinha 23 anos. Muitas lesões e desaventuras depois, Nuri Sahin acaba de trocar esse clube alemão por outro, o Werder Bremen, apenas por um milhão de euros.

15h10: reavivando um pouco a memória, há coisa de um ano estávamos a deixar cair o queixo por um adolescente já valer tanto dinheiro (por volta dos 150 milhões de euros), e por o milionário PSG ir tão longe para o contratar. Uma volta ao sol depois, Kylian Mbappé mostrou-nos o que faz um jovem de 19 anos, recém-tornado campeão do mundo, enquanto o mundo do futebol anda no reboliço das contratações.

15h01: Começando, pois claro, com o que concerne a Portugal. Os rumores e diz que disse ainda têm o Sporting a tentar garantir Luis Muriel , avançado do Sevilla - que estará a torcer o nariz aos leões -, após ter acertado o empréstimo de Matheus Pereira ao Nuremberga, da Bundesliga, segundo o "MaisFutebol".

Rafinha (Barcelona) e Ramires (Jiangsu Suning) continuam a ser os alvos do Benfica, enquanto o clube da Luz tenta, alegadamente, arranjar colocação para Bruno Varela . O FC Porto, pelos vistos, só estará a espreitar a hipótese de contar com Bazoer , médio holandês do Wolfsburgo, tendo já garantido o empréstimo de Jorge , do AS Monaco, um lateral esquerdo brasileiro para dar concorrência a Alex Telles. De partida estará José Sá , guardião de balizas português, rumo ao Olympiakos treinado por Pedro Martins.

15h00: Boa tarde e sejam bem-vindos ao live blog da Tribuna Expresso para acompanhar o último dia do mercado de transferências. Por aqui ficaremos até, pelo menos, às 23h59, hora limite definida pela Liga de Clubes para aceitar novas inscrições de jogadores por parte dos clubes. O que equivale a escrever que teremos um longo dia (e noite) pela frente. Venha daí.