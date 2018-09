O último dia do mercado, ao minuto: Sporting sem ponta de lança, Fábio Coentrão de regresso a casa e Jackson Martínez em Portimão

00h54: Com Inglaterra e Itália a optarem por fechar o mercado antes do arranque dos respetivos campeonatos e os restantes gigantes a aviarem-se em terra bem a tempo, o #DeadlineDay de 31 de agosto de 2018 foi, na verdade, um belíssimo #BoringDay.

Sem aparentes momentos Djaló ou Adrien, a nível internacional não houve qualquer transferência de monta, com boa parte dos clubes a aproveitarem o último dia do mercado para colocarem excedentários ou fazerem pequenos retoque no plantel.

Tal como cá dentro, onde, curiosamente, as grandes bombas do dia nem sequer envolveram qualquer um dos grandes. A ida de Fábio Coentrão para o Rio Ave e de Jackson Martínez para o Portimonense foram os momentos “uau” deste longo dia.

No Sporting, não chegou qualquer jogador para a posição de ponta de lança, após dezenas de nomes lançados ao longo das últimas semanas. Os leões emprestaram Matheus Pereira (Nuremberga), Mattheus Oliveira (V. Guimarães) e Ryan Gauld (Farense). Jogadores como Petrovic, Misic ou Castaignos, que teriam pretendentes, vão permanecer em Alvalade.

No Benfica, o grande “reforço” foi mesmo a renovação de Gedson Fernandes, que estendeu a sua ligação até 2023, com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Sem conseguirem encontrar colocação para os jogadores, as águias inscreveram Adel Taarabt e Erdal Rakip. Mato Milos seguiu para o Aves.

Quanto ao FC Porto, confirmou bem cedo a chegada do holandês Bazoer, emprestado pelo Wolfsburgo e ainda conseguiu encontrar colocação para Saidy Janko (Nottingham Forest) e Agu (V. Setúbal). Bueno foi inscrito.

Foi o #DeadlineDay possível, em janeiro há mais!

0h21: Há uma nova atualização de jogadores inscritos na Liga até às 24h. O Benfica finalmente inscreveu Erdal Rakip, depois de se falar de um possível interesse vindo da 2.ª divisão francesa. Já o Sp. Braga inscreveu Assis e Lazar Rosic. Pedro Delgado, que estaria de partida para o Farense, afinal surge no plantel do Sporting. Surge também Nikolaos Ioannidis, avançado grego contratado pelo Marítimo e que tem uma passagem pela equipa B do Borussia Dortmund no currículo.

0h15: Mercado fechado e para já há uma série de casos ainda não resolvidos nos plantéis de Sporting e Benfica. Nos leões, Bruno Paulista e Luc Castaignos (que foi convocado para o jogo de amanhã com o Feirense e por isso deve ficar) e nas águias Samaris e Bruno Varela .

0h00: FECHOU, ACABOU, KAPUT. Agora é aguardar pelas novidades daqueles que deixam tudo para a última hora.

23h49: O Lille vai juntar os dois irmãos Fonte no seu plantel. Depois de contratar José, o central, chega agora por empréstimo o mais novo, o avançado Rui Fonte , emprestado pelo Fulham por uma época, sem opção de compra.

23h32: Está fermé o mercado em França, mas as notícias continuam a chegar a conta-gotas. Uma das mais surpreendentes parece ser a confirmação da ida de Eric Choupo-Moting para o Paris Saint-Germain. O atacante, internacional camaronês, jogava na 2.ª divisão inglesa, no Stoke City. A chegada a um dos plantéis mais talentosos e valiosos do mundo poderá ter uma explicação: Choupo-Moting foi treinado por Thomas Tuchel no Mainz.

23h23: Em declarações ao jornal "Record", Fábio Coentrão, que esta sexta-feira foi de forma surpreendente apresentado como reforço do Rio Ave, depois de se desvincular do Real Madrid, mostrou mágoa por não ter sido contactado pelo Sporting, apesar das notícias falarem do interesse dos leões. "Fiquei à espera até hoje da chamada do clube, pelo qual dei tudo o que tinha o ano passado, e até ao dia 31 recebi zero chamadas. É triste...", sublinhou o lateral ao diário desportivo.

23h07: À falta de atividade no mercado, salva-se a criatividade dos clubes. Foi desta curiosa forma (e com Marc Overmars em grande destaque na atuação) que o Ajax, que será adversário do Benfica na Liga dos Campeões, marcou o fecho da janela de transferências na Holanda. Ou como quem diz "Ufff, não tivemos de vender nenhum dos nossos miúdos".

23h00: E com tudo isto (ou com quase nada disto, na verdade) falta uma hora para o fecho do mercado em Portugal. Em Espanha e França já soou o gongo.

22h10: O Betis acaba de confirmar a chegada por empréstimo do jovem argentino Giovani Lo Celso , que pertence ao Paris Saint-Germain. E, como já vem sendo hábito ali para os lados de Sevilha, o vídeo de apresentação é impagável, uma espécie de X-Factor versão Betis, que conta com a participação de alguns dos jogadores do plantel, como Barragán, Cristian Tello, Javi García, Marc Bartra, entre outros. Sobre Lo Celso, com a bola tem talento de sobra. Com a guitarra, nem por isso.

22h02: O guarda-redes brasileiro Artur Moraes anunciou via Twitter que rescindiu contrato com o Aves. Resta saber se os dois pontos de exclamação no final são de extrema alegria ou de raiva.

22h00: Faltam duas horas para o fecho do mercado em Portugal. E uma hora em Espanha e França.

21h55: A Liga acaba de anunciar as inscrições que recebeu até às 21 horas e a nova atualização tem vários destaques. Já surge o nome de Jackson como reforço do Portimonense, tal como Bazoer, que o FC Porto foi buscar à Alemanha e que já tinha sido confirmado no início da tarde. Novidade, novidade é a ida de Mato Milos , croata do Benfica, para o Aves. Já o FC Porto inscreveu o espanhol Alberto Bueno .

21h44: É bem capaz de ser um dos negócios mais importantes do #DeadlineDay, o que diz muito sobre este #DeadlineDay. O franco-maliano Moussa Dembélé , que nos últimos anos tem sido uma das estrelas do Celtic de Glasgow, foi contratado pelo Lyon, num negócio que andará à volta dos 23 milhões de euros. O avançado de 22 anos deixa a Escócia com um score bem interessante: 51 golos em 94 jogos.

21h35: Já é mesmo oficial: Jackson Martínez vai regressar a Portugal para jogar no Portimonense por empréstimo dos chineses do Guangzhou Evergrande. A chegada do colombiano, que há quase dois anos se debate com lesões, foi confirmada pelo presidente do conselho de administração da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, à margem de uma conferência de imprensa em que foram apresentados mais seis reforços.

21h25: Diz o "Record" que o Sporting já emprestou Ryan Gauld , Pedro Delgado (ambos ao Farense) e Matheus Oliveira (V. Guimarães) e o "Maisfutebol" garante que Mato Milos e Erdak Rakip , dois jogadores que entram na categoria "Mas porque é que o Benfica os comprou?", também estão de malas feitas, mas a pouco mais de duas horas e meia do fecho do mercado, este é o panorama das contratações em Alvalade e na Luz.

21h09: Fomos jantar, porque um jornalista também se alimenta, e nos entretantos o Benfica anunciou a renovação de Gedson Fernandes até 2023. Não foi um mau dia para Gedson: primeira chamada à Seleção principal e um novo contrato.

20h12: Os clubes apostam cada vez mais em formas alternativas de apresentar os reforços. O Reims, por exemplo, usou uma versão francesa do jogo "Quem é Quem?" para desvendar uma cara nova, o médio belga Thomas Foket . Nota 10 para a criatividade e nota 10 para a cara de Foket no final, com aquele ar de "eu sei que vocês estavam à espera de um belga melhor, mas é o que há".

20h00: E a partir deste momento ficam a faltar quatro horas para o fecho do mercado em Portugal. Para já, entre os três grandes, há poucas (ou nenhumas) surpresas.

19h48: Bruno Xadas já não vai para o Mónaco. Num curto comunicado no seu site oficial, o Sp. Braga confirmou que manteve negociações com o clube francês para a transferência do jovem português, mas os exames médico detetaram "uma reação de stress na base do quinto metatarso do pé direito". Apesar da lesão poder evoluir sem necessidade de intervenção cirúrgica, Xadas será operado assim que voltar dos trabalhos da seleção sub-21.

19h35: Hazard deixa o Chelsea! Assustaram-se, não foi? Não há cá bombas de mercado: quem está de saída de Stamford Bridge é Kylian Hazard , irmão mais novo de Eden, o craque. Segue por empréstimo para o Cercle Brugge da sua Bélgica natal.

19h22: Chegou a fazer uma dupla temível com Neymar no Santos, chegou a ser considerado uma futura estrela mundial, chegou a ser falado para o Sporting neste mercado mas Paulo Henrique Ganso chega é ao Amiens SC da Ligue 1 de França, emprestado pelo Sevilha, que já confirmou a mudança do brasileiro.

19h13: E agora na categoria insólitos: nas últimas inscrições chegadas à Liga até às 18h, e que entretanto foram anunciadas (podem ser lidas aqui), aparece o nome de Adel Taarabt no Benfica. O marroquino, que na última época esteve emprestado ao Génova, está assim disponível para Rui Vitória. Na ténue hipótese de Rui Vitória o querer utilizar.

19h09: Mais um dossier arrumado pelo FC Porto. O suíço Saidy Janko , que chegou no início da época ao Dragão mas, pelos vistos, sem o aval de Sérgio Conceição, vai jogar no Nottingham Forest por empréstimo. Será colega de equipa dos portugueses João Carvalho, Diogo Gonçalves, Tobias Figueiredo e Gil Dias.

19h05: E como este mercado não está propriamente animado, e acabámos de falar do Rayo Vallecano, aqui vai um momento musical, cortesia dos Ska-P, banda de inconformistas de Vallecas, que dedicaram algumas das suas canções ao clube do seu bairro.

18h59: Tiago Manuel Dias Correia, Bebé para o mundo do futebol, transfere-se em definitivo para o Rayo Vallecano. O avançado português jogou no clube do bairro madrileno de Vallecas na segunda metade da época passada, emprestado pelo Eibar, e ajudou o Rayo a voltar à primeira divisão.

18h19: sai uma contratação para o milionário dos milionários, que tinha de dar um ar da sua graça: Juan Bernat , lateral esquerdo, chega ao Paris Saint-Germain vindo do Bayern de Munique.

18h14: é verdade que é um vídeo, resumido para mostrar apenas qualidades esporadicamente divididas em segundos, e que está no YouTube, e vale o que vale, mas chega para se ter uma ideia do tipo de jogador que é Bazoer e o que poderá oferecer ao FC Porto de Sérgio Conceição.

18h08: aí está o novo reforço do FC Porto para o meio campo. Chama-se Richiedly Bazoer , é internacional holandês (seis jogos), tem 21 anos e passou os últimos dois a jogar no Wolfsburgo, da Bundesliga.

18h04: o mercado de transferências na Alemanha está encerrado. É menos uma frente de ataque para, potencialmente, aliciar jogadores e clubes portugueses.

17h40 Estão refeitos da notícia Rio Ave-Fábio Coentrão? Sim? Ainda bem, porque há mais: Jackson Martínez (sim, esse) está de volta a Portugal para representar o... Portimonense. O colombiano de 31 anos sai do Guanghzou Evergrande (China) para o campeonato português. É o que diz o jornal “O Jogo”.

17h05: finalmente, algo para animar um dia que estava a ter um quê de enfadonho. Fábio Coentrão está de volta às origens e assinou pelo Rio Ave.

O clube anunciou o regresso do lateral esquerdo com um vídeo, publicado nas redes sociais, intitulado "Bem-vindo a casa", que termina com o internacional português, à frente do microfone, a dizer para a câmara: "Olá, sou eu, o novo reforço do Rio Ave".

Fábio Coentrão, nascido em Vila do Conde e formado no Rio Ave, saiu do clube em 2007, para o Benfica, tendo jogado ainda uma temporada na equipa, por empréstimo dos encarnados, em 2008/09.

16h32: é uma ligação em cadeia - por cada jogador que se torna mítico através de golos, troféus, fintas ou jogadas espetaculares, durante muitas épocas, sempre com o mesmo número num dado clube, esse número torna-se indissociável dele, ganhando o mesmo grau na escala de mito.

Daí ter sido algo estranho ver Cristiano Ronaldo herdar o 7 de Raúl González Blanco, em 2010 (depois de uma época a jogar com o 9), no Real Madrid, e bem mais estranho ver Mariano Díaz a ficar com esse 7, agora que o português se mudou para Turim. "Para mim o importante não é o número. É um orgulho e um desafio usar este número que tantas lendas já usaram", disse, durante a apresentação, o avançado que joga pela República Dominicana, foi formado no Real Madrid, vendido pelo Real Madrid e agora comprado pelo Real Madrid, após uma época no Lyon em que marcou 21 golos em 44 jogos.

Quality Sport Images

15h50: Entretanto, José Mourinho voltou a dar uma conferência daquelas: “Eu sou o treinador de um dos maiores clubes do mundo, mas também sou um dos maiores treinadores do mundo. Leu Hegel? Hegel diz que a verdade está no todo. Fez essa pergunta a quem acabou em segundo, terceiro, quarto ou quinto classificado? Se calhar o que vocês não querem admitir é que eu tive uma grande época no ano passado. É mais importante o que eu penso do que aquilo que vocês pensam”. O melhor é ver o vídeo.

15h40: Pepe e Ricardo Quaresma têm uma nova companhia no balneário do Besiktas. O extremo sérvio Adem Ljajic , de 26 anos, trocou os italianos do Torino pelo clube turco.

15h32: e se todas as conferências de imprensa e treinadores de futebol proporcionassem momentos como estes? Unai Emery, treinador do Arsenal, pode ainda não ter um inglês perfeito, mas já se mascara bem com o humor inglês, enquanto espera que um dos maiores clubes de Inglaterra lhe dê mais jogadores para remodelar a equipa pós-duas décadas-com-Wenger.

15h19: o Tondela informou que Miguel Cardoso vai jogar para o Dinamo de Moscovo. Feitas duas épocas e meia no clube, o extremo português, de 24 anos, vai jogar para a Rússia e terá a segunda experiência a jogar no estrangeiro: entre 2013 e 2015 esteve no Deportivo da Corunha, em Espanha.

15h16: chegou a ser uma das next big things do futebol europeu, quando o Real Madrid o contratou ao Borussia Dortmund, em 2011. Tinha 23 anos. Muitas lesões e desaventuras depois, Nuri Sahin acaba de trocar esse clube alemão por outro, o Werder Bremen, apenas por um milhão de euros.

15h10: reavivando um pouco a memória, há coisa de um ano estávamos a deixar cair o queixo por um adolescente já valer tanto dinheiro (por volta dos 150 milhões de euros), e por o milionário PSG ir tão longe para o contratar. Uma volta ao sol depois, Kylian Mbappé mostrou-nos o que faz um jovem de 19 anos, recém-tornado campeão do mundo, enquanto o mundo do futebol anda no reboliço das contratações.

15h01: Começando, pois claro, com o que concerne a Portugal. Os rumores e diz que disse ainda têm o Sporting a tentar garantir Luis Muriel , avançado do Sevilla - que estará a torcer o nariz aos leões -, após ter acertado o empréstimo de Matheus Pereira ao Nuremberga, da Bundesliga, segundo o "MaisFutebol".

Rafinha (Barcelona) e Ramires (Jiangsu Suning) continuam a ser os alvos do Benfica, enquanto o clube da Luz tenta, alegadamente, arranjar colocação para Bruno Varela . O FC Porto, pelos vistos, só estará a espreitar a hipótese de contar com Bazoer , médio holandês do Wolfsburgo, tendo já garantido o empréstimo de Jorge , do AS Monaco, um lateral esquerdo brasileiro para dar concorrência a Alex Telles. De partida estará José Sá , guardião de balizas português, rumo ao Olympiakos treinado por Pedro Martins.

15h00: Boa tarde e sejam bem-vindos ao live blog da Tribuna Expresso para acompanhar o último dia do mercado de transferências. Por aqui ficaremos até, pelo menos, às 23h59, hora limite definida pela Liga de Clubes para aceitar novas inscrições de jogadores por parte dos clubes. O que equivale a escrever que teremos um longo dia (e noite) pela frente. Venha daí.