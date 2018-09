Depay ou como perder 1,5 milhões de euros durante um jogo de futebol

Um azar num vem só. Depois de ter estado na derrota do Lyon em Nice (1-0), Memphis Depay chegou a casa e encontrou-a vazia. Assaltantes entraram na habitação do internacional holandês e roubaram jóias, relógios e outras peças de luxo, no valor de 1,5 milhões de euros.

“Está triste, obviamente. Tinha muitos dos seus pertences em casa. Terá todo o nosso apoio, bem como de todos os jogadores, quer seja do lado humano como financeiro”, sublinhou o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, durante uma conferência de imprensa em que explicou o crime.

Aulas aconselhou ainda Depay a instalar “alarmes e a ter cuidado com quem se associa” e frisou que a polícia está a tratar do caso.

“Estiveram na casa, tiraram impressões digitais e parece existir uma correspondência positiva. A casa tem câmaras por isso penso que teremos mais notícias em breve”, disse ainda o presidente do Lyon.