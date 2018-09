A equipa de futebol de Beckham já tem nome

A equipa norte-americana do inglês David Beckham vai chamar-se Inter Miami e prevê integrar a Liga de futebol (MLS) em 2020.

“Club Internacional de Futbol Miami é um nome que celebra a incrível energia de uma das mais entusiasmantes cidades do mundo – pela sua diversidade, paixão e ambição -, uma cidade que me acolheu a mim e a tantos outros de forma tão calorosa”, lê-se no comunicado do antigo futebolista britânico.

Beckham promete que o clube seja “uma casa para todos”, a partir de 2020, apesar de ainda não estar definido qual o recinto que vai utilizar.

Até ao final do ano é esperada a realização de um referendo local, para aprovação da construção de um estádio com a capacidade para 25.000 espetadores num terreno municipal, atualmente ocupado por um campo de golfe.