Daniel Alves e a conversa que teve com Neymar: “Deixa de ser 'moleque' para ser homem”

Neymar está maduro? Segundo Daniel Alves, a resposta é "sim". O colega de equipa de Neymar no PSG diz que o avançado aprendeu com as experiências (negativas) do Mundial 2018 e cresceu. "Algumas coisas acontecem na sua vida para você criar maturidade, essa consciência do que você tem que melhorar como pessoa, como profissional. Quando as coisas não estão perfeitas é quando você tem que dar um passo à frente, melhorar e se reinventar", disse Daniel Alves, em declarações ao Globoesporte.

"Eu conversei bastante com o Neymar sobre esse aspecto. Acredito que ele está consciente e mais experiente", garantiu o lateral de 35 anos. "As porradinhas dadas nele criaram uma maturidade e vai ver-se uma mudança de comportamento. Você deixa de ser 'moleque' para ser homem", acrescentou Dani Alves.

"Quando começa a ser homem, as suas decisões e atitudes são mais ponderadas e fortes. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. Sempre digo que, se um fala, dois falam, pode ser perseguição. Se um monte fala, alguma coisa errada estou fazendo. É hora de se reinventar e polir, melhorar", avisou o lateral do PSG, que também garantiu que Neymar aprendeu a lição.

"Todos nós temos falhas, mas ficar na falha é uma opção. Acredito que as pessoas que são inteligentes e querem evoluir não vão permitir que isso aconteça", assegurou.