Aqui está o ranking FIFA com algumas mudanças lá em cima e nenhuma relacionada com Portugal

A seleção portuguesa de futebol manteve-se no sétimo lugar no ‘ranking’ da FIFA, que foi hoje divulgado e tem pela primeira vez uma liderança partilhada, entre a campeã mundial França e a Bélgica.

Os belgas, terceiros classificados no Mundial2018, recuperaram três pontos em atraso relativamente aos franceses, passando ambos a comandar a classificação com um total de 1.729 pontos, o que nunca tinha acontecido em 25 anos de história do ‘ranking’ da FIFA.

O Brasil permaneceu no terceiro lugar, numa tabela sem qualquer entrada nos 10 primeiros colocados (apesar da aproximação da Alemanha, que subiu três posições, para 12.ª), e na qual a única ‘mexida’ passou pela ligeira queda da Dinamarca para o 10.º posto, deixando a Espanha isolada no nono.

A Croácia, vice-campeã do mundo, que empatou 1-1 com Portugal em jogo particular realizado em 06 de setembro, continuou a ocupar a quarta posição, seguida do Uruguai, responsável pela eliminação da equipa lusa nos oitavos de final do Mundial2018, ao impor-se por 2-1.

A Inglaterra continua no sexto lugar, imediatamente à frente da seleção portuguesa, que aumentou de dois para oito pontos a vantagem sobre a Suíça, oitava posicionada, à frente da Espanha e da Dinamarca, que fecham o ‘top ten’.

O Irão, treinado por Carlos Queiroz, que terminou em terceiro lugar no grupo de Portugal do Mundial2018, tendo mantido expectativas de apuramento até à última jornada, na qual empatou 1-1 com a ‘equipa das quinas’, desceu um lugar, para 33.º.

A Coreia do Sul, que tem no português Paulo Bento o novo selecionador, subiu duas posições, para a 55.ª, ultrapassando o Burkina Faso (56.º), também orientado por um treinador luso – Paulo Duarte -, enquanto cabo Verde manteve-se como o segundo melhor dos países de expressão portuguesa, depois do Brasil, em 67.º.

- ‘Ranking’ da FIFA em 20 de setembro:

1. (2) Bélgica, 1.729.

1. (1) França, 1.729.

3. (3) Brasil, 1.663.

4. (4) Croácia, 1.634.

5. (5) Uruguai, 1.632.

6. (6) Inglaterra, 1.612.

7. (7) Portugal, 1.606.

8. (8) Suíça, 1.598.

9. (9) Espanha, 1.597.

10. (9) Dinamarca, 1.581.

(...)

33. (32) Irão, 1.474.

55. (57) Coreia do Sul, 1.395.

56. (52) Burkina Faso, 1.391.

67. (64) Cabo Verde, 1.350.

113. (114) Moçambique, 1.175.

121. (121) Guiné-Bissau, 1.149.

135. (137) Angola, 1.108.

184. (185) Macau, 925.

187. (186) São Tomé e Príncipe, 920.

190. (190) Timor-Leste, 909.