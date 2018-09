Desta vez, o melhor não é Ronaldo. Modric é The Best

21h40 - Com os prémios entregues, terminamos aqui o acompanhamento em direto da cerimónia Teh Best. Oboirgado por ter estado desse lado.

21h35 - Resumo

Nem Ronaldo, nem Messi. Desde 2007 que o melhor que nenhum outro arrecadou o prémio de melhor do ano. Mas 2018, foi o virar da página e um novo nome surgiu como o melhor: Luka Modric. O croata e médio do Liverpool foi o escolhido e derrotou Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah. Esta não foi a única derrota para o capitão da seleção nacional. Ao contrário do esperado, CR7 não foi o vencedor do Prémio Puskas. O seu golo de pontapé de bicicleta frente à Juventus (na altura, ainda vestia a camisola do Real). O golo escolhido foi o de Mohamed Salah no dérbi entre o Liverpool e o Everton. Ronaldo teve de se contentar apenas com um lugar no onze da última época (e isso não foi o suficiente para o fazer aparecer na cerimónia).

O técnico campeão do mundo Dider Deschamps foi escolhido como o melhor treinador (sem surpresa). Já no futebol feminino, pouca surpresa e, pela sexta vez, Marta foi eleita a melhor do mundo. Reynald Pedros foi o melhor técnico de futebol feminino.

Numa hora de cerimónia, uma vez mais apresentada pelo ator britânico Idris Elba, contou ainda com os momentos musicais de Noel Gallagher.

21h30 - Em quem votaram os selecionadores de nacionalidade portuguesa?

Abel Xavier (selecionador de Moçambique):Modric Luka, Mbappé Kylian e Cristiano Ronaldo

Carlos Queiroz (selecionador do Irão): Modric Luka, Mbappé e Kylian Hazard Eden

Rui Águas (selecionador de Cabo Verde): Cristiano Ronaldo, Messi Lionel e Salah Mohamed

Veja AQUI quem votou em quem.

21h27 - Ronaldo votou em Varane Raphael, Modric Luka e Griezmann Antoine. Já Fernando Santos escolheu Cristiano Ronaldo, Modric Luka e Hazard Eden.

21h20 - Ronaldo foi o segundo melhor, com 19,08% dos votos. Foi passado por Modric que conseguiu 29,05%. Já o terceiro classificado, Salah, não passou dos 11,03%. Lionel Messi ficou em 5º lugar. Consulte AQUI a lista completa do Top10 e os respetivos resultados.

21h03 - A lista completa dos vencedores

Melhor Jogador: Luka Modric

Melhor Jogadora: Marta

Melhor Guarda-redes: Thibaut Courtois (Chelsea e Real Madrid)

Melhor Treinador: Dider Deschamps (selecionador francês)

Melhor Treinador de Futebol Feminino: Reynald Pedros (treinador do Lyon)

Prémio Puskas: Mohamed Salah (Liverpool e Egito)

Prémio Fairplay: Lennart Thy

Fãs: Adeptos do Perú

Onze do ano: Eden Hazard (Chelsea), Lionel Messi (Barcelona), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Juventus), Luka Modric (Real Madrid), N'Golo Kante (Chelsea), David de Gea (Manchester United), Dani Alves (Paris Saint-Germain), Raphael Varane (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid)

20h59 - Desde 2007 que nenhum ser humano não chamado Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ganha o prémio de melhor jogador do ano da FIFA, galardão que entre 2010-2015 foi entregue em conjunto com a France Football. Ambos dividem irmãmente o domínio do futebol intergalático da última década: cada um venceu cinco troféus.

20h56 - Modric é o vencedor do prémio The Best. O médio do Real Madrid e da seleção da Croácia superou Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah.

20h52 - “As pessoas dizem-me que já recebi isto tantas vezes e todas as vezes emociono-me”, começou Marta. E emocionou-se: “Faço isto, porque isto representa muito para mim. Desde o primeiro momento que percebi que a melhor coisa que fazia na vida era o futebol.” Depois dos agradecimentos às companheiras, a definição do momento: “é mágico”.

20h51 - Sem grande surpresa, Marta volta a ser eleita a melhor jogadora do mundo. É sexta vez que é a melhor (e já foi mais umas quantas vezes a segunda e terceira melhor).

20h46 - Prémios entregues, mas há dois que ficam em cima da mesas: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi não estão em Londres para receberem os troféus. Ou como diz Idris Elba, “apenas dois jogadores dos quais nunca ouvimos falar”.

20h43 - Apesar de ter vencido o prémio de melhor guarda-redes, Thibaut Courtois não está no onze do ano. O mesmo acontece com Mohammed Sala, que está nomeado para o prémio The Best mas não faz parte da equipa.

20h42 - Este é o onze do ano:

Eden Hazard (Chelsea)

Lionel Messi (Barcelona)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Luka Modric (Real Madrid)

N'Golo Kante (Chelsea)

David de Gea (Manchester United)

Dani Alves (Paris Saint-Germain)

Raphael Varane (Real Madrid)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Marcelo (Real Madrid)

20h35 - Lennard Thy é o vencedor do FIFA Fairplay. O alemão venceu após ter falatdo a um jogo para fazer uma tranfusão de sangue, uma tentativa de ajudar um paciente com leucemia que era compatível consigo. No final do jogo em que não entrou em campo, acabou por ser nomeado o homem da partida devido ao seu gesto.

20h30 - Os adeptos do Perú são os fãs do ano. Após 36 anos, apareceram em força no apoio à seleção peruana.

20h27 - Ora vamos aos fãs do ano. Os candidatos são os japoneses e senegaleses (que limparam as bancadas após os jogos) e também os adeptos do Perú devido ao seu apoio às seleções no mundial. Por último, está ainda nomeado Sebastian Carrera.

20h24 - A solo, Noel Gallagher recorda aquele que é provavelmente uma das canções mais conhecidas dos Oasis: “Don't Look Back In Anger”

20h23 - Noel Gallagher toma conta do palco. É o segundo momento musical da noite.

20h18 - O próximo prémio a ser entregue é o de melhores adeptos.

20h16 - Tal como já é normal, uma breve pausa para reflectir. Por uns minutos pararam a entrega de prémios e foram recordados alguns dos momentos mais tocantes da época, incluindo o resgate dos meninos da Tailândia que ficaram presos numa gruta. O grupo fazia parte de uma equipa de futebol e ficou preso com o seu treinador

20h11 - “Quiando aceitei este trabalho, queria, em priemrio lugar, aproveitar tudo o que o futebol tem para dar e, depois, promover o futebol feminino”, disse Pedros no discurso de agradecimento. “Estou mesmo a gostar do que faço. O que é importante para nós é que o futebol seja um jogo que as pessoas queiram ver e é isso que tentamos fazer”

20h09 - Reynald Pedros é o melhor treinador do ano no futebol feminino. O antigo internacional francês é treinador do Lyon, campeão da Liga dos Campeões feminina

20h08 - As primeiras imagens do colete de Elba

20h07 - Ora aqui está o momento Inception da noite: Idris Elba a apresentar Gareth Southgate envergando um colete com imagens de Gareth Southgate de colete

20h04 - Foi o Luva de Ouro do Mundial e ganha o prémio The Best para melhor guarda-redes do ano: Thibault Courtois, um dos animadores do defeso, é o vencedor do prémio

20h01 - Foi à mulher e ao filho que Deschamps terminou o rol de agradecimentos. Os mais importantes para o final, não é?

19h59 - E o melhor treinador da temporada é Didier Deschamp, campeão de Mundo com a França na Rússia. Aqui não há surpresas

19h55 - Aí está o golo. Ser o herói de uma nação de muitos muitos milhões tem as suas vantagens

19h54 - Hum, aí está a primeira surpresa da noite. Ou talvez não: Mohamed Salah vence o prémio Puskas.

19h48 - Courtois, diplomático, diz que o golo candidato a prémio Puskas que gostaria de defender seria a bicicleta do seu colega de equipa Gareth Bale. Ada Hegerberg, que não tem obrigação nenhuma de ser diplomática, também escolhe Bale

19h36 - Tal como no ano passado, o mestre de cerimónias será Idris Elba, o nosso traficante-de-droga-estudante-de-economia-quase-007 preferido

19h32 - A cerimónia começa com uma aparição bem-humorada do ator Patrick Stewart, que diz ser "o melhor jogador que alguma vez vestiu a camisola do Huddersfield Town". Convém lembrar Stewart que Laurent Depoitre joga lá atualmente

- É esta segunda-feira, a partir das 19h30, que a FIFA entrega os prémios The Best aos melhores da última temporada, numa cerimónia que vai decorrer em Londres. Nas últimas duas temporadas, Cristiano Ronaldo foi, nas palavras de Anna Mae Bullock, também conhecida pelo nome de baptismo Tina Turner, simply the best, better than all the rest, better than anyone e este ano está novamente nomeado, com Mohamed Salah (Egito/Liverpool) e Luka Modric (Croácia/Real Madrid), mas a sua mais que provável ausência da cerimónia diz-nos que é possível que o vencedor este ano seja outro

- Cristiano Ronaldo está ainda nomeado para o Prémio Puskas, de melhor golo do ano. E não é o único português na lista: a trivela de Ricardo Quaresma no jogo do Mundial frente ao Irão é outro dos favoritos. E como são dois golos de se lhe fazer uma vénia, nada como os recordar:

- Para o prémio The Best de melhor jogadora do ano estão nomeadas Ada Hegerberg (Noruega/Lyon), Dzsenifer Marozsan (Alemanha/Lyon) e Marta (Brasil/Orlando Pride)

- Já os nomeados para treinador do ano são Didier Deschamps, o selecionador francês campeão do Mundo, Zlatko Dalic, croata que levou a seleção do país dos Balcãs à final do Mundial e Zinedine Zidane, vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid

- As contas das votações para os prémios The Best são fáceis de fazer: 25% estarão nas mãos dos treinadores das seleções, 25% nas dos capitães das seleções, 25% nas dos jornalistas e 25% nas dos adeptos