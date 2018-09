Em direto: Quem serão dos "The Best"? Siga aqui a cerimónia que vai escolher os melhores da última temporada

- É esta segunda-feira, a partir das 19h30, que a FIFA entrega os prémios The Best aos melhores da última temporada, numa cerimónia que vai decorrer em Londres. Nas últimas duas temporadas, Cristiano Ronaldo foi, nas palavras de Anna Mae Bullock, também conhecida pelo nome de baptismo Tina Turner, "simply the best, better than all the rest, better than anyone" e este ano está novamente nomeado, com Mohamed Salah (Egito/Liverpool) e Luka Modric (Croácia/Real Madrid), mas a sua mais que provável ausência da cerimónia diz-nos que é possível que o vencedor este ano seja outro

- Desde 2007 que nenhum ser humano não chamado Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ganha o prémio de melhor jogador do ano da FIFA, galardão que entre 2010-2015 foi entregue em conjunto com a France Football. Ambos dividem irmãmente o domínio do futebol intergalático da última década: cada um venceu cinco troféus. Messi não está nomeado este ano, Cristiano não é o favorito. Nem um nem outro deverão estar esta segunda-feira em Londres

- Cristiano Ronaldo está ainda nomeado para o Prémio Puskas, de melhor golo do ano. E não é o único português na lista: a trivela de Ricardo Quaresma no jogo do Mundial frente ao Irão é outro dos favoritos. E como são dois golos de se lhe fazer uma vénia, nada como os recordar:

- Para o prémio The Best de melhor jogadora do ano estão nomeadas Ada Hegerberg (Noruega/Lyon), Dzsenifer Marozsan (Alemanha/Lyon) e Marta (Brasil/Orlando Pride)

- Já os nomeados para treinador do ano são Didier Deschamps, o selecionador francês campeão do Mundo, Zlatko Dalic, croata que levou a seleção do país dos Balcãs à final do Mundial e Zinedine Zidane, vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid

- As contas das votações para os prémios The Best são fáceis de fazer: 25% estarão nas mãos dos treinadores das seleções, 25% nas dos capitães das seleções, 25% nas dos jornalistas e 25% nas dos adeptos