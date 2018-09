“Tenho 14 placas de metal no crânio e 28 parafusos que as mantêm no lugar. Foram usados 45 agrafos para fechar a ferida na cabeça”

“Houve um canto, a bola veio, eu saltei e de repente senti uma força inacreditável a esmagar-me a cabeça. Foi uma dor impossível”.

Aconteceu a 22 de fevereiro de 2017 e Ryan Mason, então do Hull City, chocou de cabeça com Gary Cahill, do Chelsea. O pior veio depois.

“As pessoas acham que eu não me lembro, mas recordo-me de tudo: do médico a correr, da dor, de me mexerem na cabeça. A dor era insuportável, era como se tivesse uma bomba a explodir na cabeça, na têmpora direita. O médico insistiu com o condutor da ambulância para ir para o St. Mary's, porque o homem queria parar no hospital mais próximo. Isso salvou-me a vida”.

Mason teve uma hemorragia interna violenta, conta ele à revista FourFourTwo. O recobro também não foi fácil.

“Tiveram de me mudar para um quarto particular porque eu não tolerava qualquer barulho, por mínimo que fosse. Até os sussurros das enfermeiras me pareciam gritos. Dormia entre 20 a 22 horas por dia, acordavam-me para testes e para medir a tensão arterial. Sabia que tinha agrafos e placas de metal na minha cabeça, mas só seis meses depois é que os médicos me explicaram exatamente o que tinham feito. Se me tivessem dito na altura não sei se teria aguentado”.

E o que foi que eles fizeram? “No total, tenho 14 placas de metal no crânio e 28 parafusos que as mantêm no lugar. Foram usados 45 agrafos para fechar a ferida ao longo da minha cabeça. E disseram-me que se voltasse a cabecear uma bola durante seis meses, havia riscos de vir a sofrer de demência ou epilepsia antes dos 29.”

Mason decidiu parar. Hoje, aos 29 anos, é comentador televisivo e trabalha nos escalões do Tottenham.