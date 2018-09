Este é o novo escudo do Barcelona

A direção do Barcelona aprovou esta quinta-feira algumas alterações ao escudo do Barcelona, alterações essas que os responsáveis querem ver já em vigor na próxima época. Contudo, terão primeiro de passar pela aprovação dos sócios do clube em Assembleia Geral.

A alteração mais visível é o desaparecimento da sigla FCB do escudo. Crescem também as riscas azuis e grená na parte inferior.

As cores da parte superior ficam também mais vivas.