No dia não de Mourinho, Nuno e Marco festejaram na Premier League

Nem todos os treinadores portugueses da liga inglesa têm razões para se preocuparem. Se o United de Mourinho foi derrotado, o Wolverhampton de Espírito Santo e o Everton de Marco Silva fecharam a jornada 7 com vitórias

É possível que, por esta altura, não estaríamos à espera que Nuno Espírito Santo fosse o melhor treinador português da Premier League.

Mas é.

O Wolverhampton continua o seu caminho tranquilo na liga inglesa, com mais uma vitória em casa, agora frente ao Southampton por 2-0. Os dois golos surgiram já nos últimos 15 minutos de jogo: Ivan Cavaleiro marcou aos 79’ e Jonny Castro aos 87’. O Wolves é neste momento 8.º na tabela, à condição, com 12 pontos, esperando ainda o resultado do Bournemouth.

Já o Everton de Marco Silva, que não vencia na Premier League desde 18 de agosto, voltou aos triunfos, ao bater o Fulham por 3-0. Gylfi Sigurdsson bisou, aos 56’ e aos 89’. Cenk Tosun marcou aos 66’.

Os toffees estão no 11.º lugar, com 9 pontos, mas ainda podem ser ultrapassados pelo Crystal Palace.

O Manchester City, com Bernardo Silva a titular, venceu por 2-0 o Brighton e o Leicester (Ricardo jogou de início, Adrien não foi convocado), ganhou também por 2-0 em casa do Newcastle.