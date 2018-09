Ronaldo pode não marcar, mas reparte que se farta

A veia goleadora de Cristiano Ronaldo ainda demora a encontrar alguma continuidade, mas nem só de golos vive um homem. E no importante encontro frente ao Nápoles, Ronaldo pode até nem ter marcado mas foi decisivo nos três golos da sua equipa.

A jogar em casa, a Juventus até entrou a perder, com um golo de Dries Mertens logo aos 10 minutos para os napolitanos, mas ainda empatou antes do intervalo, com Mario Mandzukic a responder da melhor forma a um cruzamento perfeito do português.

Logo no arranque da 2.ª parte, aos 49’, mais uma vez Cristiano na jogada, com um remate fortíssimo de fora da área, que Ospina ainda conseguiu afastar para o poste. Mas na recarga, Mandzukic estava lá.

E já depois de Mário Rui ser expulso por acumulação de amarelos, surgir o terceiro, aos 76’: Cristiano ganhou nas alturas após um canto e Bonucci foi lá fazer a emenda.

À 7.ª jornada da Serie A, a Juventus é a única equipa que ainda não perdeu pontos: lidera com 21 pontos, já mais seis que o 2.º classificado, precisamente o Nápoles.