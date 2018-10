Num instante, o Nantes trocou Miguel Cardoso por Vahid Halilhodzic

Os indícios estavam lá todos, faltava apenas a confirmação: Miguel Cardoso já não é treinador do Nantes, tendo o clube anunciado que o português chegou a acordo para a rescisão de contrato. “Queremos agradecer o trabalho do treinador e também de todo o seu staff no dia-a-dia do clube”, lê-se no comunicado.

Minutos depois, o Nantes disse ter contratado o bósnio Halilhodzic para o cargo de técnico principal, num documento já bem mais extenso, com o longo currículo incluído.

Acaba assim a aventura de Miguel Cardoso no Nantes para onde foi após uma boa época ao serviço do Rio Ave. O português deixa o Nantes no penúltimo lugar, com apenas seis pontos, uma vitória, três empates e quatro derrotas.