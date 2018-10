O PSG 6-1 Estrela Vermelha foi viciado?

"O Estrela Vermelha rejeita as suspeitas relativas ao jogo (...) bem como o envolvimento de alguém no seio do clube em atos contrários à honra", indicou o clube de Belgrado, em comunicado.

As autoridades francesas abriram uma investigação à possível viciação do resultado do jogo Paris Saint-Germain-Estrela Vermelha, noticiou hoje a AFP, citando fonte próxima do processo.

A agência noticiosa francesa confirmou a informação veiculada inicialmente pelo jornal desportivo L´Équipe, segundo o qual a UEFA avisou as autoridades daquele país sobre a possibilidade de viciação do jogo da segunda jornada do Grupo C da competição.

As suspeitas incidem sobre um dirigente do clube sérvio, que apostou uma quantia muito elevada na derrota da própria equipa por uma diferença de cinco golos, no encontro disputado em 03 de outubro, em Paris, arbitrado pelo português Artur Soares Dias.

De acordo com o L´Équipe, o dirigente sérvio do Estrela Vermelha usou vários cúmplices para a realização das apostas, que atingiram vários milhões de euros.

"O Estrela Vermelha aguarda que a verdade seja reposta o mais rapidamente possível", indicou o clube.



Lusa