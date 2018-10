Lopetegui despedido do Real Madrid

O Conselho de Administração do Real Madrid decidiu esta segunda-feira a favor da rescisão do contrato com Julen Lopetegui.

De acordo com o clube, a intenção é mudar a dinâmica da equipa numa altura em que os “objetivos da temporada ainda são alcançáveis”, lê-se no comunicado publicado no site do Real Madrid, que refere que o Conselho de Administração “entende que há uma grande desproporção entre a qualidade da equipa do Real Madrid, que tem oito jogadores nomeados para a próxima Bola de Ouro, algo inédito na história do clube, e os resultados obtidos até o momento”.

Lopetegui será substituído temporariamente por Santiago Solari, treinador da equipa B.