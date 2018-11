Boca Juniors não quer jogar mas Conmebol diz que final da Libertadores arranca às 22h15

Apesar do ataque ao autocarro do Boca, que levou mesmo dois jogadores da equipa ao hospital para tratar de lesões oculares, e da oposição do clube visitante, que não vê a equipa com condições para disputar o jogo, a 2.ª mão da final da Taça Libertadores deverá mesmo realizar-se este sábado, com nova hora a partir das 22h15 de Lisboa.

A equipa de médicos da Conmebol esteve no balneário do Boca Juniors e examinou os jogadores feridos, sublinhando num relatório enviado ao presidente do organismo que regula o futebol sul-americano que “os jogadores sofreram superficiais” e que “do ponto de vista médico não existe causa para suspender a final”.

A decisão da Conmebol está a ser muito criticada na Argentina, com a imprensa local a afirmar que a presença de Gianni Infantino, presidente da FIFA, no estádio Monumental, é uma das razões pelas quais a Conmebol está a pressionar para que ambas as equipas entrem em campo.

"Não estamos em condições para jogar e estão a obrigar-nos", disse Carlos Tévez, em declarações que estão a ser difundidas pela imprensa argentina.

O Boca Juniors deverá jogar sob protesto e Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, já assegurou que se o rival não quiser jogar, a sua equipa aceitará a decisão.