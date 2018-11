Boca Juniors não quer jogar e pede suspensão da final da Libertadores

A 2.ª mão da final da final da Taça Libertadores está agendada para as 20h de Lisboa mas há novo volte-face que pode fazer com que o jogo seja de novo adiado. Num comunicado publicado no seu site, o Boca Juniors diz não estarem reunidas as condições de igualdade, pelo que pede a suspensão da partida com o River Plate.

Com dois atletas lesionados, após sofrerem ferimentos na sequência do ataque ao autocarro da equipa, o Boca pede ainda à Conmebol que se aplique o artigo 18 do regulamento, que prevê punições aos clubes infratores, que podem até levar à eliminação do River da Libertadores.

"O Club Atlético Boca Juniors solicitou adiar a partida pelos incidentes e estabeleceu como prioridade que a mesma possa ser disputada em igualdade de condições. Com a violência sofrida nas imediações do estádio e constatando a magnitude e gravidade da mesma e as consequências que geraram no plantel, o Boca considera que não estão reunidas as condições e solicita a suspensão da partida", pode ler-se no comunicado.

A decisão está agora nas mãos da Conmebol.