Há um novo líder na liga espanhola e a culpa é de André Silva

O Sevilha aproveitou da melhor maneira o empate entre Atlético Madrid e Barcelona (1-1) no sábado e com uma vitória frente ao Valladolid, em casa, subiu ao topo da liga espanhola, com 26 pontos, mais um que o Barcelona.

E o culpado tem nome e é português: André Silva marcou o único golo dos andaluzes, aos 30', respondendo de cabeça a um cruzamento de Sarabia, numa 1.ª parte dominada pelo Sevilha.

Este é o oitavo golo de André Silva pelo Sevilha esta temporada, todos na liga. Ainda esta semana, o avançado português tinha marcado ao serviço da Seleção Nacional, no empate 1-1 com a Polónia.

Na 2.ª parte do encontro, a equipa que agora é presidida por Ronaldo Nazário conseguiu responder à vantagem do Sevilha, mas a defesa onde mais uma vez Daniel Carriço foi titular conseguiu manter o 1-0 no marcador.