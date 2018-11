Libertadores. Final entre Boca Juniors e River Plate adiada, anuncia Conmebol

Depois de o Boca ter pedido a suspensão do jogo e de o River Plate ter permitido a entrada de adeptos no Monumental, a Conmebol anunciou o adiamento da segunda mão da final da Taça Libertadores, avança o "La Nación".

Alejandro Domínguez, o presidente da Conmebol, confirmou o adiamento da final por não estar reunida uma "igualdade de condições". Foi esse o argumento do Boca Juniors, depois de terem vivido um ataque ao autocarro, no sábado, a caminho do estádio Monumental, em Nuñez.

Ainda não há data definida para a segunda mão da final que deixou o mundo em suspenso, sendo que não poderá ser jogada na quinta e sexta-feira, pois Buenos Aires recebe uma reunião do G20. Domínguez referiu ainda que convocou os presidentes de Boca Juniors e River Plate para um encontro decisivo na terça-feira, em Asunción.

Depois da primeira mão ter sido adiada à boleia de um dilúvio monumental que afetou o relvado da Bombonera, o ataque ao autocarro do Boca Juniors, em Nuñez, no sábado à tarde, voltou a congelar a final da Libertadores.