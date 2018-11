O que se passa, Nuno?

O arranque foi prometedor e durante muito tempo o Wolverhampton foi uma espécie de sensação da Premier League. Mas agora a equipa mais portuguesa de Inglaterra está em queda livre e já vai em cinco jogos seguidos sem vencer.

Frente ao Huddersfield Town, último da tabela, Nuno Espírito Santo chamou qualquer coisa como seis portugueses ao onze: Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Hélder Costa e Ivan Cavaleiro - Diogo Jota entraria na 2.ª parte - mas a toada das últimas jornadas não mudou: o Wolves saiu derrotado por 2-0 e não foi um português mas sim um australiano a figura da partida.

Aaron Mooy, o Iniesta dos socceroos, fez os dois golos da vitória do Huddersfield, o primeiro logo aos 6 minutos, num remate à entrada da área e o 2.º aos 74', na sequência de um livre direto superlativamente marcado.

O Wolverhampton está no 11.º lugar da Premier League, mantendo-se com 16 pontos. Já o Huddersfield, com a vitória, saiu do fundo da tabela, subindo para a 14.ª posição.