Scolari dá ao Palmeiras o 10.º título no Brasileirão

Chegou com desconfiança, ainda 'queimado' pelo 7-1 que o Brasil sofreu no Mundial'2014 frente à Alemanha, mas termina o ano como campeão. Luiz Felipe Scolari levou este domingo o Palmeiras ao 10.º campeonato da história do clube de São Paulo, após uma vitória por 1-0 em casa do Vasco da Gama.

O único golo do jogo foi marcado por Deyverson, antigo jogador do Benfica B e Belenenses, que saltou do banco para dar a vitória ao Palmeiras, já aos 72 minutos de jogo.

Esta é a terceira passagem de Scolari pelo Palmeiras, ele que foi campeão da Libertadores em 1999 pelo Verdão e levantou a Copa do Brasil em 1998 e 2012. Mas o campeonato tinha sempre escapado ao técnico de 70 anos, que passou 5 anos à frente da Seleção Nacional.

Esta não é, no entanto, a primeira vez que Scolari é campeão do Brasil: em 1996 venceu o Brasileirão como treinador do Grêmio.

Com o décimo título, o último dos quais conquistado em 2016, o Palmeiras isola-se definitivamente na lista de campeões brasileiros. Em segundo lugar aparece o Santos com oito, seguido do Corinthians com sete.