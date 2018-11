Violência no futebol argentino. Cronologia do River-Boca que não chegou a acontecer

Era a final das finais, o jogo do século de todos os séculos. Um jogo de bairro, de esquina, entre os de La Boca e os de Nuñez, vizinhos em Buenos Aires. Era a última final a duas mãos da Taça Libertadores, quem sabe para dar de beber à paixão da Bombonera e Monumental em doses idênticas. Era e será, porque ainda não foi. O River Plate-Boca Juniors foi adiado para este domingo, depois do ataque ao autocarro dos visitantes.

Há um vídeo a circular nas redes sociais e até publicado em jornais de referência argentinos que explica bem o futebol daquele país. Estamos dentro do autocarro do Boca, ou micro como lhe chamam por lá, e, já com os vidros partidos, há jogadores do Boca Juniors a cantar, anunciando ao mundo que iam ganhar na cancha do River. Poucos segundos depois, alguém pede que parem, é preciso assistência médica. O micro do Boca foi atingido por pedras, garrafas, outros objetos e também gás pimenta, que poderá ter sido lançado pela polícia para travar os agressores.

“El Gringo”, o motorista do Boca Juniors, falou ao “La Nación” e revelou que desmaiou durante o ataque. “O vice-presidente Horacio Paolini agarrou o volante até que voltei a reagir e tratei de meter os rapazes a salvo no estádio. Se Paolini não tivesse agarrado o volante poderia ter havido uma tragédia. (...) Foi um segundo, como se tivesse ficado sem ar.”

E continuou: “O pior foi quando virei para Lidoro Quinteros e Libertador. Aí foi um ataque massivo. Depois, quando passávamos a rotunda, parecia que nos esperava um exército. Viemos para um jogo de futebol, não para uma guerra”, contou.

As notícias atropelavam-se. O mundo estava em suspenso. Os futebolistas chegaram atordoados ao Monumental. Uns vomitaram no balneário. Pablo Pérez e, pelo menos, Gonzalo Lamardo foram transportados para uma clínica perto do estádio, com ferimentos leves. A Conmebol, a confederação sul-americana de futebol, foi adiando o jogo. Aconteceu duas vezes.

Carlos Tévez, uma das lendas do Boca Juniors, disse a uma TV que não queriam jogar e que a Conmebol estava a obrigá-los a entrar no relvado. “O que estão a fazer é uma vergonha. Porque não dão a taça ao River e pronto?” Circulou depois um comunicado da Conmebol a dar luz verde para o jogo ter lugar, pois as lesões seriam insuficientes para interromper a final.

Lá fora continuavam os confrontos entre adeptos e polícia. Sucediam-se vídeos, principalmente no Twitter, do ataque ao autocarro dos visitantes e até de uma mulher, segundo alguns jornais, a prender tochas e foguetes à volta da cintura de uma criança, para escapar ao controlo à entrada do estádio. A seguir, chegaram imagens do interior do micro e já dentro do balneário do Boca, onde se viam jogadores a serem assistidos.

O árbitro Andrés Cunha, conta o Clarín, até entrou no relvado para aquecer, enquanto tocava a música de Rocky Balboa, mas perto das 19h30 locais (+3 em Portugal continental) soube-se finalmente que não haveria jogo naquele fim de tarde. Os adeptos do River Plate no interior do estádio receberam a notícia com uma assobiadela. Alguns deles, a seguir, terão sido assaltados e ficaram sem bilhete, válido para esta noite. O jogo estava agendado para as 17h, o Boca saiu do hotel para o estádio mais ou menos duas horas antes.

“Transmiti a minha opinião às quatro da tarde, não foi às sete”, começou por dizer à Fox Sports Marcelo Gallardo, o treinador da equipa da casa, que horas depois se juntaria aos jogadores do Boca no relvado. “Mas claramente nós não decidimos, nem os jogadores do River, nem do Boca, nem os treinadores. Estavam reunidos os organizadores com os presidentes. (...) Já não se podia jogar um jogo em condições normais depois da agressão ao autocarro. Não podíamos jogar se os jogadores do Boca foram agredidos física e psicologicamente. (...) Estamos tristes. O que aconteceu hoje deixa-nos em evidência de novo como sociedade, do que nos está a acontecer como sociedade. Ficamos expostos outra vez.”

Não é um pormenor lembrar que esta final, tal como acontece no campeonato argentino, não permite a entrada de adeptos rivais no estádio. Ou seja, em Nuñez nem se confrontaram adeptos de River e Boca.

E começam as perguntas: como foi possível aquele aglomerado de gente tão perto do autocarro? Foi um plano dos barra brava (ultras)? A polícia foi incompetente ou libertou uma zona? Porque demorou tanto tempo para o jogo ser adiado? Ainda por cima estes episódios aconteceram poucos horas depois do confronto entre os adeptos do All Boys e polícia.

“O meu país é lamentável, está tudo desorbitado”, disse Diego Maradona em conferência de imprensa do clube mexicano onde é treinador, o Dorados de Sinaloa. “Hoje, na Argentina, é um terror entrar no campo. Com muita pena tenho de dizer que sou muito argentino, que odeio a violência e que merecemos o que temos.”

As palavras de um adepto do River, em declarações à TNT Sports, está a emocionar o mundo do futebol e a ser usado como bandeira. “O que quero dizer é que sou hincha do River e aos do Boca... peço desculpa pelo que lhes aconteceu hoje, porque ninguém o vai dizer. Eu sou adepto do River, mas o meu irmão é do Boca. Eu amo o meu irmão, eu amo-o como hincha do Boca. Aprendamos todos isso. Tenhamos uma civilização. Sendo civilizados, vamos crescer todos. Não importa religião, não importa política, não importa nada. Sejamos civilizados um bocado. Pensem.”

Alguns feridos, detidos e zero golos depois, a segunda mão da final da Libertadores jogar-se-á, se tudo decorrer com normalidade e o Boca não contestar o jogo, esta tarde às 17h locais -- a primeira mão terminou 2-2. Vai decidir-se, supostamente, quem é o maior da América do Sul. Mas, na verdade, e numa altura em todos já perderam, Boca e River vão jogar para serem os maiores de Buenos Aires.