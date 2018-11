A final da Taça dos Libertadores da América será jogada na capital do Reino de Espanha

A Taça dos Libertadores da América é o equivalente à Liga dos Campeões na Europa. É a maior e a mais importante competição de clubes do continente sul-americano, cujo vencedor se considera, de facto, a melhor equipa da América do Sul, porque faz todo o sentido que assim seja. Havendo uma inédita final entre Boca Juniors e River Plate, os maiores clubes da Argentina e, quiçá, do continente onde estão, apesar de isso ser sempre discutível.

Mas, agora, o inusitado vai acontecer - as duas equipas vão jogar na Europa para decidirem quem é a melhor equipa da América do Sul.

É confuso e estranho, também algo trágico e lamentável. A Conmebol, pela voz de Alejandro Domínguez, confirmou que a segunda mão da final da Taça Libertadores vai ser jogada no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, em vez de se realizar no El Monumental, recinto do River Plate, em Buenos Aires, onde supostamente deveria ter lugar e, no fim de semana passado, não se realizou devido ao apedrejamento do autocarro que transportava a equipa do Boca Juniors.

Ou seja, a principal competição de clubes da América do Sul, de nome inspirado nos Libertadores da América, será jogada na capital do país colonialista do qual se tornou independente (na altura, o Império de Espanha) nos inícios do século XIX. O jogo está agendado para 9 de dezembro, um domingo, às 19h30.

IVAN PISARENKO

O presidente da Conmebol, entidade que rege o futebol sul-americano, explicou que Madrid "preenche todos as necessidades", por ser a capital do país estrangeiro "com mais argentinos no mundo" e "o voo mais direto da América Latina", enaltecendo até que é "o décimo mais seguro" do planeta. A segurança é um tema delicado: além dos ataques do último sábado, desde 2013 que a liga argentina não permite adeptos de equipas visitantes nos estádios de um país onde já se registaram centenas de mortes dentro de recintos de futebol.

Nesta final da Libertadores foram aplicadas mesmas regras. Não houve adeptos do River Plate na Bombonera, para a primeira mão (2-2) e também não haveria apoiantes do Boca Juniors no Monumental.

Mas, no Santiago Bernabéu, adeptos de ambas as equipas poderão coexistir nas bancadas. "Liguei ao Florentino Pérez [presidente do Real Madrid] e perguntei-lhe se a ideia era boa. Ele disse-me que as portas do Bernabéu estão abertas", revelou Alejandro Domínguez, em conferências de imprensa, onde tentou justificar a decisão: "A essência da Libertadores não será perdida. Em Espanha, estamos à procura da neutralidade necessária para este jogo acontecer".

Horas antes de a final ser oficializada em Madrid, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, escreveu no Twitter que o país "estava disposto" a organizar a final da Copa Libertadores, garantindo que "os serviços implicados, com ampla experiência neste tipo de dispositivos", trabalhariam para assegurar "a segurança do evento."