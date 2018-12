Nem Ronaldo nem Messi: dez anos depois, a Bola de Ouro vai para casa com Modric

A Bola de Ouro masculina de 2018 foi atribuída a Luka Modric, internacional croata que joga no Real Madrid. É a primeira vez na história do prémio que um jogador croata vence o galardão - e há precisamente uma década que o vencedor não se chamava Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi (o último, em 2007, tinha sido Kaká).

Vencedor da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, tal como Ronaldo, e vice-campeão mundial, Modric já tinha vencido a votação para o prémio "The Best", entregue pela FIFA, e o de melhor jogador da UEFA.

Ronaldo, agora na Juventus, ficou em 2º lugar da votação, enquanto o avançado argentino do Barcelona ficou em... 5º. Recorde-se que Ronaldo tinha conquistado a Bola de Ouro em 2017.

Em 4º lugar ficou Mbappé, que venceu o troféu Kopa para melhor jovem, e a fechar o pódio ficou Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid.

Em 6º lugar ficou Mohamed Salah, do Liverpool; em 7º, Varane, do Real Madrid; em 8º, Eden Hazard, do Chelsea; em 9º, De Bruyne, do Manchester City; e em 10º, Harry Kane, do Tottenham (classificação final AQUI).

FRANCK FIFE

A Bola de Ouro feminina - entregue este ano pela primeira vez - foi para a avançada norueguesa Ada Hegerberg, que conquistou a Liga dos Campeões feminina na época passada com o Lyon (e foi a melhor marcadora), derrotando na final o Wolfsburg, onde atua a dinamarquesa Pernille Harder, jogadora que ficou em 2º lugar na votação.

Em 3º lugar ficou a alemã Dzsenifer Maroszan, também do Lyon, e em 4º a internacional brasileira Marta, que conquistou recentemente o "The Best", da FIFA.

FRANCK FIFE

O francês Kylian Mbappé venceu o primeiro Prémio Kopa, que premeia o melhor jogador sub-21 e que foi eleito por 33 antigos vencedores da Bola de Ouro.

O jovem jogador, que, em 20 de dezembro, cumpre 20 anos, venceu a liga francesa ao serviço do Paris Saint-Germain e foi peça importante na conquista do Mundial2018 pela França.

O pódio do Prémio Kopa ficou completo com o norte-americano Christian Pulisic (Borussia Dortmund) e com o holandês Justin Kluivert (Roma).