Bola de Ouro, maestro, herói incomum e símbolo de um país

O croata Luka Modric terminou a hegemonia de 10 anos de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ao vencer a Bola de Ouro de 2018 e encerrou uma temporada dourada. A consagração de um herói incomum, mestre do jogo coletivo e símbolo do seu país, aconteceu num ano especial. O título na Liga dos Campeões, o inédito vice campeonato da Croácia no Mundial, a conquista do Fifa "The Best" de 2017/2018.

E, no mesmo dia em que foi coroado o melhor jogador do mundo no prémio organizado pela revista “France Football”, o médio do Real Madrid recebeu outra boa notícia: Modric era investigado por falso testemunho num esquema de corrupção do empresário e ex-líder do Dinamo de Zagreb, Zdravko Mamic, mas um tribunal da capital croata desistiu de levar as acusações adiante.

Modric prestou depoimento em julho do ano passado sobre a sua transferência do Dinamo para o Tottenham em 2008. O médio confirmou ter assinado em 2004 um documento em que abria mão de metade do valor das suas transferências, no entanto, uma contradição deixou-o em maus lençóis. Em 2015, o camisola 10 do Real Madrid afirmou ter feito o acordo quando já atuava pelo clube inglês. Mamic foi condenado a seis anos e meio de prisão pelo desvio de 100 milhões de kunas croatas dos cofres do Dinamo em transferências de jogadores.

O caso despertou atenção na Croácia e o recém-eleito melhor do mundo atravessou um longo processo de investigação. O defensor Dejan Lovren também foi alvo do processo. O fim do imbróglio envolvendo Modric aconteceu precisamente na segunda-feira, quando o tribunal desistiu das acusações.

Uma época de sonho

Soccrates Images

O croata de 33 anos conquistou na derradeira temporada o tricampeonato consecutivo na Liga dos Campeões com o Real Madrid e marcou ao todo cinco golos, fazendo 11 assistências. Marcas distantes de outros concorrentes da Bola de Ouro deste ano: Cristiano Ronaldo, com 54 golos, e Mohamed Salah, com 50.

Mas os resultados de Modric no Real e na seleção croata, no entanto, falam por si e levaram-no a alcançar voos mais altos, repetidamente: foi também eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes, do Campeonato do Mundo e da Liga dos Campeões, tornando-se num representante ideal para um tipo de jogador - o médio tecnicista e inteligente, como Xavi e Iniesta - que raramente era agraciado com prémios individuais.

Depois de receber a Bola de Ouro, Modric revelou que trocaria todos os prémios individuais pelo título mundial com a Croácia, mas valorizou o caminho inédito percorrido na Rússia. O camisa 10 foi o maestro de uma seleção que fez a sua melhor campanha na história em Mundiais. Pode não ter tido o mesmo brilho de Ronaldo, contudo, é o cérebro da sua equipa e peça-chave na engrenagem e no sistema tático dos clubes pelos quais atua.

E é assim, que, dez anos depois de uma hegemonia total, Luka Modric surge como um dos nomes a fazer frente a CR7 e Messi em prémios e títulos. O português e o argentino dominaram a Bola de Ouro desde 2008, tendo vencido cinco vezes cada um. E há outro dado curioso: a coroação do croata fez do Real Madrid o primeiro clube da história a ter dez jogadores distintos a vencer a Bola de Ouro. Além de CR7 e Modric, Luís Figo, Ronaldo Fenómeno, Michael Owen, Raymond Kopa, Di Stéfano, Fabio Cannavaro, Zidane e Kaká.