Carlos Queiroz confirmado na seleção colombiana

O treinador português Carlos Queiroz vai ser o novo selecionador da Colômbia, revelou esta quarta-feira a Federação Colombiana de Futebol, através de comunicado.

"A Federação Colombiana de Futebol informa que, na quinta-feira, o professor Carlos Queiroz será apresentado oficialmente como novo diretor técnico da principal seleção colombiana", pode ler-se na nota divulgada na página oficial daquele organismo.

Carlos Queiroz, antigo selecionador português e campeão mundial sub-20 em 1989 e 1991, também com a seleção lusa daquele escalão, orientou até ao passado mês de janeiro a seleção do Irão, que foi afastada nas meias-finais da Taça Asiática, nas quais perdeu frente à congénere do Qatar.

A apresentação de Queiroz, que vai suceder a José Pékerman, terá lugar na sede da federação colombiana, em Bogotá, às 12h30 locais, 17h30 em Portugal continental.