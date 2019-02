A morte chegou quando dormiam, naquilo que devia ser um parque de estacionamento

Felipe escapou à lista maldita que entorpece a alma das famílias e dos apaixonados pelo “mengão”, o grande clube do Rio de Janeiro. Felipe escapou às chamas. “Incêndio ocorreu no meu quarto, só tenho que agradecer a Deus por conseguir acordar e escapar da morte, Deus conforte meus irmãos”, escreveu no Twitter o atleta dos juvenis (sub-17) do Flamengo.

Christian Esmério. Bernardo Pisetta. Pablo Henrique. Arthur Vinícius. Athila Paixão. Vitor Isaías. Jorge Eduardo. Tinham 14 e 15 anos e morreram esta sexta-feira no Ninho do Urubu, num incêndio que vitimou, pelo menos, outras três pessoas, todos funcionários do clube do Rio de Janeiro. Há três feridos hospitalizados.