Os nomes, as posições e as idades dos que perderam a vida no Ninho do Urubu

O Ninho do Urubu, centro de treinos do Flamengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi atingido por um incêndio nesta sexta-feira. O Corpo de Bombeiros confirmou que eram 10 os mortos na tragédia. A primeira informação dava conta de que eram sete jogadores e três funcionários do clube.

Conheça um pouco de cada um dos jovens que morreram na tragédia:

– Arthur Vinícius era central de 14 anos, estava nas equipas de formação há três anos e completaria 15 anos, amanhã, dia 9 de fevereiro.

– Athila Paixão era avançado e estava com 14 anos. Estava no Flamengo desde abril de 2018, começou a carreira na Escolinha Geração do Futuro, por onde passou o avançado do Atlético de Madrid, Diego Costa.

– Bernardo Pisetta era guarda-redes e tinha 15 anos, estreou-se com a camisola da equipa brasileira em agosto de 2018, antes disso atuava no futebol de salão.

– Chistian Esmério era guarda-redes e tinha 15 anos. Considerado uma das joias da formação do clube brasileiro. Já havia sido convocado para a seleção brasileira da sua idade e já era seguido por clubes fora do Brasil.

– Jorge Eduardo era defesa esquerdo, faria 16 anos no próximo dia 14 de fevereiro. Chegou ao Rio de Janeiro com 12 anos e morou na casa de amigos até completar 14 anos e se mudar para o Centro de Treinamento.

– Pablo Henrique era central e estava com 14 anos. Era primo do central Werley que defende o Vasco da Gama, também do Rio de Janeiro, estava na equipa desde agosto de 2018.

– Vítor Isaías era avançado de 14 anos. Começou no Figueirense de Santa Catarina, e depois passou pelo Athletico Paranaense, foi contratado no segundo semestre de 2018.

Além dos sete mortos, três jogadores estão feridos.

– Cauan Nunes tem 14 anos e estava no Rio de Janeiro desde 2016, está lúcido e é quem se encontra nas melhores condições entre os feridos.

– Francisco Alves tem 15 anos e está estável e será transferido para o Centro de Tratamento Intensivo.

– Jonathan Ventura tem 15 anos e teve 40% do corpo queimado e será transferido para um hospital referência em queimaduras.