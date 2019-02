“Eu pensava: ‘tomara que seja ele’. Foi muita angústia não saber onde está o avião, não saber o que vai acontecer, as buscas que pararam”

Luiza Ungerer é jogadora de voleibol do Béziers Angels, da França, antes disso passou cinco temporadas no Nantes, onde conheceu o seu namorado, o avançado argentino Emiliano Sala. No último dia 14 de janeiro, quando completou 31 anos, a brasileira contou com uma ajuda do calendário e esteve na antiga cidade para enfrentar o ex-clube, e mais que isso, passar a data na presença de Sala, que acabava de voltar de Cardiff, com novidades.

“Ele disse que tinha ido conhecer o Cardiff e que tinha fechado, ia para lá. Fiquei muito feliz porque ele estava muito contente também. Era o sonho dele ir jogar na Premiere League”, afirmou a atleta ao jornal Globo.

Na comemoração do aniversário da namorada, Sala era o terceiro maior artilheiro do campeonato francês com 12 golos e acabava de fechar contrato com o Cardiff por 15 milhões de libras, a transferência mais cara da história da equipa galesa. Uma semana depois, o avião que levava o avançado para se apresentar à nova equipa desapareceu dos radares e foi encontrado 13 dias depois no fundo do Canal da Mancha.

“Sempre tive esperança, porque nessas horas tem que ter. Até o momento em que anunciaram que encontraram um corpo eu tive. Mas ao mesmo tempo, pensava: "tomara que seja ele". Foi muita angústia, de não saber onde está o avião, e de não saber o que vai acontecer, das buscas que não deveriam ter parado. Todos os dias foram angustiantes”, disse Luiza.

O contacto entre os dois começou em 2017 pelo Instagram; pouco tempo depois, o avançado já estava a acompanhar os jogos da namorada e logo depois conheceu a sua sogra e Luiza à sua mãe. Com a mudança que estava prevista, os dois estavam a reprogramar a vida, agora com a distância, ainda assim, nunca se deixaram de falar.

E a rotina em Nantes era curiosa. “Na rua, todo mundo o reconhecia e vinha falar, tirar foto. Eu dizia "quem manda fazer tanto golo". Para ele, isso era uma surpresa, porque ele é uma pessoa muito simples e não entendia. Ele tem um coração puro, não tem maldade, até ingénuo às vezes”, relembra a namorada.

Depois do desaparecimento do avião, foi no desporto que a brasileira se apoiou para superar o desespero. No tempo em que ficou sem notícias do namorado, entrou campo quatro vezes. No sábado, após a identificação do corpo voltou a defender sua equipa na vitória por 3-0 com o France Avenir 2024.

Segundo a brasileira, no campo é o único momento em que consegue ficar sem pensar no acidente, mas que, ainda assim, chorou diversas vezes no balneário após os jogos, mesmo com as vitórias. E se os dois se conheceram no Instagram, foi por lá que a jogadora de voleibol decidiu homenagear o namorado usando a frase que ele mais dizia a ela. “Obrigado por você ser como você é”, foi a frase postada no seu perfil, pouco depois da confirmação de que o corpo que estava dentro do avião era do avançado argentino. A foto escolhida foi uma selfie tirada por Sala no último encontro, usando um chapéu festivo. “Agora tenho que ser feliz por mim e por ele. Vou tentar vier por mim e por ele. Acho que é isso que eu vou tentar fazer. Vou tentar ser o mais feliz possível porque é isso que ele quer”, disse.