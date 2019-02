Icardi deixa de ser capitão e a sua mulher-agente diz: “Não sei se estas maldades vêm de fora ou de dentro da equipa”

O Inter Milão, equipa dos portugueses João Mário e Cédric Soares, confirmou esta quarta-feira ter tirado a braçadeira ao futebolista Mauro Icardi e que o novo capitão é o esloveno Samir Handanovic.

"O clube comunica que o novo capitão de equipa é Samir Handanovic", refere a formação milanesa na sua conta na rede social Twitter.

Icardi, que tem contrato com o clube até 2021, ainda não acertou a renovação, o que tem gerado tensões entre a direção do Inter e a representante e mulher do jogador, Wanda Nara, que chegou a dizer existirem propostas de outros clubes.

As tensões entre as partes chegaram a ser comentadas pelo técnico do Inter, com Luciano Spalletti a desejar que o assunto se resolva o mais rapidamente possível, por afetar o jogador e o plantel.

Do lado de Icardi, foi a mulher a falar no domingo num programa desportivo: "Gostaria que o Mauro fosse mais apoiado pela equipa. Não sei se estas maldades vêm de fora ou de dentro da equipa".

O avançado argentino atravessa um mau momento na equipa, pela qual não marca na Série A desde 15 de dezembro, e só marcou duas vezes depois disso, mas na Taça de Itália, com o Benevento e com a Lazio, numa prova em que o Inter já foi eliminado.